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Офіс президента України відреагував на заклик США знизити мобілізаційний вік

Ірина Бура
glavcom.ua
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Офіс президента України відреагував на заклик США знизити мобілізаційний вік
За словами Литвина, партнери України мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальними поставками
фото з відкритих джерел

Радник президента вказав на проблему несвоєчасних поставок зброї іноземними партнерами

Через затримки у постачанні військової допомоги з боку західних партнерів Україні не вистачає зброї для того, щоб забезпечити уже мобілізованих солдатів. Так радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин прокоментував заклики щодо зниження мобілізаційного віку. 

«Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно. Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів», – написав він у соцмережі Х. 

За його словами, партнери України мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальними поставками. 

«Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в логістиці або нерішучість у підтримці молодих хлопців на фронті», – додав Литвин. 

Нагадаємо, у адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого представника адміністрації США.

Нагадаємо, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як відомо, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Також відомо, що законопроєкт про зменшення граничного віку військової служби з 60 до 55 років не розглядатимуть найближчим часом. Про це заявив голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За словами парламентаря, нині «дуже складно» говорити про законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення кількості громадян України, яких можуть мобілізувати. 

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році.

Теги: США соцмережі Рустем Умєров Федір Веніславський радник Офіс президента Дмитро Литвин Україна військові міністр законопроєкт

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