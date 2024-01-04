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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Навіщо ми витрачаємо кошти на російськомовних?

glavcom.ua
Бюджет виділяє солідні гроші на утримання телеканалу Freedom
колаж: glavcom.ua

Потрібне моментальне донесення до закордонних аудиторій фактів російських злочинів

Час переконувати закордонних «рускоговорящіх» за рахунок платників податків і обмежених ресурсів для оборони країни точно минув!

Поки ще проєкт Freedom не роздав ще в цьому році всі бюджетні кошти на всякі сумнівні телешоу – він має переорієнтувати свою роботу на іномовлення.

Журналісти, які не здатні говорити іноземними (не лише російською) мовами, мають собі знайти інше місце роботи або амплуа, а англо-, франко- іспано- німецькомовні мають бути залученими до інформаційного іномовлення.

Ще раз: саме до інформаційного. Існуючі нішеві проєкти, які витрачають в 3-5 разів більше коштів на кулінарну дипломатію важливі, але точно не зараз. Це дійсно збільшує аудиторію, але ресурси наші зараз обмежені і є необхідність їх пріоритетного використання.

Потрібне моментальне донесення до закордонних аудиторій фактів російських злочинів, демонстрації згуртованості і солідарності з Україною, розвінчування російських фейків і пропаганди.

Також важливо не перетворювати державний «Укрінформ», який непогано останнім часом працював, у новий черговий «Дом».

Якщо когось від цих моїх пропозицій «глючить», або, скоріше – «сільно напрягаєт», то повідомляю, що я особисто відмовився вже давно надавати інтерв`ю російською не тільки Freedom, але й дружнім (американським, німецьким, литовським, польським російськомовним каналам), до чого закликаю і колег.

І так – маю право наполягати на цих змінах, бо регулярно плачу великі податки і маю досвід у цій сфері.

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Теги: телебачення пропаганда інформаційна війна

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Валерій Чалий

Навіщо ми витрачаємо кошти на російськомовних?
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