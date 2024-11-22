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Зеленський позбавив зрадників держнагород, Україна отримає $4,8 млрд. Головне за 22 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський позбавив зрадників держнагород, Україна отримає $4,8 млрд. Головне за 22 листопада
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент позбавив державних нагород колишніх урядовців, народних депутатів, керівників СБУ та Генпрокуратури, артистів, релігійних та культурних діячів

Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород 34 зрадників України, поблизу Вугледара окупанти розстріляли п’ятьох полонених захисників, Україна отримає $4,8 млрд від Світового банку. «Главком» склав добірку новин 22 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Поблизу Вугледара окупанти розстріляли п’ятьох полонених захисників

Поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. Воєнний злочин було здійснено 2 жовтня, коли росіяни здійснили штурм українських позицій. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців.

Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

Байден може повернути Україні ядерну зброю – NYT

Сполучені Штати Америки зараз намагаються максимально допомогти Україні. Зокрема, виникла навіть пропозиція повернути Україні ядерну зброю, повідомляє The New York Times.

Так, Джо Байден вже дозволив Україні використання ракет Atacms для ударів по території Росії. Також було підтверджено, що Україна отримає американські протипіхотні міни. Низка американських чиновників припустила, що Байден може повернути Україні ядерну зброю, вилучену після розпаду СРСР.

Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород 34 зрадників України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про позбавлення державних нагород 34 зрадників України. Як повідомляється, серед зрадників – колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково.

Україна отримає $4,8 млрд від Світового банку

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати кошти у розмірі $4,8 млрд від Світового банку. Гроші будуть направлені на соціальні та гуманітарні програми.

З початку російського повномасштабного вторгнення Україна отримала понад $100 млрд зовнішнього фінансування.

ЗСУ помітили військових КНДР на Харківському напрямку

Українські військові помітили північнокорейських військових на Харківському напрямку. Ймовірно, вони проводитимуть штурмові дії. Командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак на псевдо Шериф вважає, що окупанти чекають погіршення погодних умов, щоб проводити штурмові дії.

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Теги: державні нагороди ЗСУ війна окупанти фінансування

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