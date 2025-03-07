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Зеленський має визнати, що гарантії безпеки надаватиме Європа – Бессент

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський має визнати, що гарантії безпеки надаватиме Європа – Бессент
Американський чиновник вважає, що ситуація щодо будь-якої мирної угоди для завершення війни – нестабільна
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами міністр фінансів США, угода про різкоземи містить гарантії безпеки

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, президент України Володимир Зеленський має визнати, що гарантії безпеки для України надходитимуть саме з Європи, а не зі Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

Бессент також прокоментував ситуацію навколо угоди про корисні копалини.

«Думаю, що в Зеленського ці слова на повторі: гарантія безпеки, гарантія безпеки. І гарантія безпеки має подвійну форму: оскільки США мають економічну зацікавленість в Україні, в успіху майбутнього України, то кажу вам, що ця угода не принесе США нічого, якщо українська економіка не досягне успіху. Отже, є економічна і непряма гарантія економічної безпеки», – каже він.

Міністр також зауважив, що ситуація щодо мирної угоди між Росією та Україною залишається нестабільною.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на масштабний ракетний обстріл України. Він заявив, що «наполегливо розглядає можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії».

Як зазначив Трамп, обмеження діятимуть до тих пір, поки не буде досягнута угода про припинення вогню і остаточне врегулювання війни.

«Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякуємо!!!» – написав президент США в соцмережі Truth Social.

Раніше міністр фінансів Скотт Бессент заявив, Сполучені Штати Америки без вагань застосують максимальні санкції, якщо це сприятиме припиненню війни в Україні.

До слова, Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь.

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Теги: війна Володимир Зеленський корисні копалини США

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