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2025 рік має стати проривним у відбудові енергетики - депутатка

Христина Жиренко
glavcom.ua
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2025 рік має стати проривним у відбудові енергетики - депутатка

Україна має у 2025 році побудувати максимум нових потужностей енергетики - народний депутат

Україна має у 2025 році побудувати максимум нових енергетичних потужностей завдяки співпраці з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) та інвесторами. Про це заявила народна депутатка, голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб.

"Чи стане 2025 рік проривним у відновленні енергетики повністю залежить від держави... Давно вже треба було брати максимум від можливості відновити енергетику. Особливо за кошти партнерів та МФО", написала Гриб в Facebook.

Вона пояснила, що в енергозабезпеченні країни ключову роль відіграє "Укренерго". І на цій компанії окрім великої відповідальності, є ще й великий тягар з боргів.

За її словами, найближчим часом очікується затвердження розміру фінансування Укренерго на 2025 рік.

"Якщо Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг затвердить тарифи на запланованому рівні, значить держава все ж змінила підхід і стає нарешті зацікавлена у вирішенні боргової кризи в енергетиці", - вважає депутатка.

Гриб підкреслює, що борги Укренерго впливають на розрахунки перед виробниками зеленої електроенергії і це впливає на прийняття рішень щодо розбудови енергетики потенційними інвесторами.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень.

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

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