Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Сонячні панелі стали максимально дешевими у Європі

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сонячні панелі стали максимально дешевими у Європі
Ціни на сонячні панелі в Європі залишаться низькими в короткостроковій перспективі
фото: Danny Shechtman

Для купівлі-продажу сонячних панелей, інверторів та акумуляторів було зафіксовано рекордну ціну на сонячні панелі – 0,055 євро/Вт

Ціни на сонячні модулі досягли нового мінімуму цього тижня, каже Лін ван Беллен, менеджер з розвитку бізнесу в Європі для Search4Solar, європейської платформи купівлі-продажу продуктів сонячної енергетики. Про це пише PV Magazine.

Цього тижня на європейській платформі Search4Solar для купівлі-продажу сонячних панелей, інверторів та акумуляторів було зафіксовано рекордну ціну на сонячні панелі – 0,055 євро (0,058 дол. США)/Вт.

«Це перший раз, коли поріг у 0,06 євро/Вт було подолано», – розповіла менеджерка з розвитку бізнесу в Європі в Search4Solar Лін Ван Беллен.

«Це значна можливість для підприємств і установників, які бажають інвестувати в сталу енергетику. Для наших клієнтів це означає, що тепер вони можуть купувати високоякісні сонячні панелі за найнижчою ціною і досягати своїх цілей у сфері сталого розвитку з меншими витратами», – підсумував він.

Ван Беллен зазначив, що нещодавнє зниження цін перейшло від невеликих, поступових кроків до більш масштабного зниження.

«Ми бачимо, як постачальники прагнуть скоротити свої запаси, що призвело до надзвичайно конкурентоспроможного ціноутворення. Той, хто першим знижує ціни, створює імпульс до покупки, що ставить вас попереду інших», – заявив він.

Однак це означає, що виробникам доведеться спуститися ще нижче, щоб знову стати конкурентоспроможними. Коли запаси різко скоротяться, знову буде кращий баланс між пропозицією і попитом.

Search4Solar заявила, що кілька чинників, включно з високими темпами виробництва, підвищенням ефективності ланцюжка поставок і зростаючою ринковою конкуренцією, призвели до такого падіння цін. Постачальники відреагували зниженням цін, щоб задовольнити попит і збалансувати свої запаси.

Перевищення порога в 0,06 євро/Вт може означати, що ціни на сонячні модулі на європейському ринку досягли найнижчої точки.

«Це «дно» в ЄС», – сказав Ван Беллен.

«Наступним кроком може стати відправка продукції назад до Китаю або продаж її в Африці». Search4Solar очікує, що в короткостроковій перспективі ціни залишаться низькими, однак попит і пропозиція можуть швидко вплинути на цю тенденцію.

«Клієнти, які бажають скористатися цією пропозицією, повинні діяти швидко. З огляду на історично низькі ціни, зараз саме час інвестувати в сонячну енергію», – сказав ван Беллен.

Раніше стало відомо, що сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту. Сонячна енергетика, яка вважається однією з найбільш екологічно безпечних, стала серйозним викликом для Австралії, де цей вид генерації електрики користується особливою популярністю. Проблема полягає в тому, що лише один австралійський штат заборонив утилізацію сонячних панелей на звалищах, тоді як переробка цих відходів коштує надто дорого.

Читайте також:

Теги: альтернативна енергетика зниження цін енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкодження деяких підстанцій можуть загрожувати аваріями на АЕС
МАГАТЕ працюватиме на семи критичних підстанціях України
16 жовтня, 14:43
У всіх регіонах України упродовж доби 16 жовтня не прогнозується відключення світла
Відключення світла: як діятимуть графіки 16 жовтня
15 жовтня, 18:59
11 вересня також стався блекаут в Енергодарі
В окупованому Енергодарі блекаут: що сталося
18 жовтня, 12:34
Електропостачання на Сумщині частково відновлено
Уночі росіяни атакували Сумщину: є поранені, пошкоджено об'єкти енергетики
19 жовтня, 09:32
Володимир Зеленський висловився про завершення війни в Україні
Президент назвав перший крок, який завершить гарячу фазу війни
23 жовтня, 03:30
Запасу енергії може вистачити на три дні
На Чернігівщині чоловік створив унікальну систему з альтернативних джерел енергії
1 листопада, 14:51
Заборгованість «Укренерго» перед «зеленою» генерацією знову збільшилася
Мільярдні борги в енергетиці продовжують збільшуватися – «Центр Разумкова»
29 жовтня, 12:44
Інвестори не мають коштів для будівництва підприємств відновлюваної енергетики в Україні
Держава має повернути довіру інвесторів до енергетики вирішенням боргової кризи – експерт
5 листопада, 18:58
Пошкоджені обстрілами лінії потребують ремонту
Київщина: окупанти пошкодили високовольтні мережі
8 листопада, 12:33

Новини

Сонячні панелі стали максимально дешевими у Європі
Сонячні панелі стали максимально дешевими у Європі
Туреччина планує рекордно збільшити частку вітчизняних джерел енергії
Туреччина планує рекордно збільшити частку вітчизняних джерел енергії
Українські вітроенергетична асоціація закликає не допустити накопичення боргів перед виробниками «зеленої» електрики у 2025 році
Українські вітроенергетична асоціація закликає не допустити накопичення боргів перед виробниками «зеленої» електрики у 2025 році
Держава має розробити план погашення боргів перед зеленими інвесторами – Трохимець
Держава має розробити план погашення боргів перед зеленими інвесторами – Трохимець
«Нафтогаз» встановить сонячні панелі на дахах дев’яти лікарень
«Нафтогаз» встановить сонячні панелі на дахах дев’яти лікарень
Борг «Укренерго» за «зелену» електроенергію знову перевищив 30 млрд грн
Борг «Укренерго» за «зелену» електроенергію знову перевищив 30 млрд грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2024
24K
Суд не продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
21K
Норвегія не надаватиме притулок біженцям із кількох областей України
12K
Одержувачі держвиплат залишаться у виграші від кризи в Німеччині
8952
На Житомирщині чиновник два роки незаконно отримував зарплату, вдаючи військового

Новини

Повітряні сили інформуватимуть про тривоги у Viber
Сьогодні, 10:27
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:04
По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 06:00
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Вчора, 15:12
Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua