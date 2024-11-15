Сонячні панелі стали максимально дешевими у Європі

Ціни на сонячні панелі в Європі залишаться низькими в короткостроковій перспективі

Для купівлі-продажу сонячних панелей, інверторів та акумуляторів було зафіксовано рекордну ціну на сонячні панелі – 0,055 євро/Вт

Ціни на сонячні модулі досягли нового мінімуму цього тижня, каже Лін ван Беллен, менеджер з розвитку бізнесу в Європі для Search4Solar, європейської платформи купівлі-продажу продуктів сонячної енергетики. Про це пише PV Magazine.

Цього тижня на європейській платформі Search4Solar для купівлі-продажу сонячних панелей, інверторів та акумуляторів було зафіксовано рекордну ціну на сонячні панелі – 0,055 євро (0,058 дол. США)/Вт.

«Це перший раз, коли поріг у 0,06 євро/Вт було подолано», – розповіла менеджерка з розвитку бізнесу в Європі в Search4Solar Лін Ван Беллен.

«Це значна можливість для підприємств і установників, які бажають інвестувати в сталу енергетику. Для наших клієнтів це означає, що тепер вони можуть купувати високоякісні сонячні панелі за найнижчою ціною і досягати своїх цілей у сфері сталого розвитку з меншими витратами», – підсумував він.

Ван Беллен зазначив, що нещодавнє зниження цін перейшло від невеликих, поступових кроків до більш масштабного зниження.

«Ми бачимо, як постачальники прагнуть скоротити свої запаси, що призвело до надзвичайно конкурентоспроможного ціноутворення. Той, хто першим знижує ціни, створює імпульс до покупки, що ставить вас попереду інших», – заявив він.

Однак це означає, що виробникам доведеться спуститися ще нижче, щоб знову стати конкурентоспроможними. Коли запаси різко скоротяться, знову буде кращий баланс між пропозицією і попитом.

Search4Solar заявила, що кілька чинників, включно з високими темпами виробництва, підвищенням ефективності ланцюжка поставок і зростаючою ринковою конкуренцією, призвели до такого падіння цін. Постачальники відреагували зниженням цін, щоб задовольнити попит і збалансувати свої запаси.

Перевищення порога в 0,06 євро/Вт може означати, що ціни на сонячні модулі на європейському ринку досягли найнижчої точки.

«Це «дно» в ЄС», – сказав Ван Беллен.

«Наступним кроком може стати відправка продукції назад до Китаю або продаж її в Африці». Search4Solar очікує, що в короткостроковій перспективі ціни залишаться низькими, однак попит і пропозиція можуть швидко вплинути на цю тенденцію.

«Клієнти, які бажають скористатися цією пропозицією, повинні діяти швидко. З огляду на історично низькі ціни, зараз саме час інвестувати в сонячну енергію», – сказав ван Беллен.

Раніше стало відомо, що сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту. Сонячна енергетика, яка вважається однією з найбільш екологічно безпечних, стала серйозним викликом для Австралії, де цей вид генерації електрики користується особливою популярністю. Проблема полягає в тому, що лише один австралійський штат заборонив утилізацію сонячних панелей на звалищах, тоді як переробка цих відходів коштує надто дорого.