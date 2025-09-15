Майже 30 годин у повітрі: куди летітиме найдовший авіарейс і хто його запускає

Новий рейс може стати «дипломатичним і комерційним жестом», який потенційно зміцнить зв'язки між Південною Америкою та Китаєм

Китайська авіакомпанія China Eastern Airlines готується запустити найдовший пасажирський авіарейс у світі, який триватиме рекордні 29 годин. Перший політ запланований на 4 грудня, а квитки вже є у продажу. Про це пише «Главком» із посиланням на Express.

Рекордний маршрут з'єднає китайське місто Шанхай з аргентинською столицею Буенос-Айресом, долаючи відстань у 12 200 миль (майже 19 634 км). Попри тривалість, рейс вважається «прямим», оскільки пасажирам не потрібно буде пересідати на інший літак під час проміжної зупинки в Окленді, Нова Зеландія.

Багато хто може здивуватися, чому рейс називають прямим, якщо передбачена зупинка. Справа в тому, що навіть незважаючи на проміжну посадку в Окленді, пасажирам не потрібно буде пересідати на інший літак.

Орієнтовна вартість квитка з Буенос-Айреса до Шанхаю становить понад 1400 фунтів стерлінгів, а з Шанхаю до Буенос-Айреса – 1280 фунтів стерлінгів, хоча дані в різних джерелах відрізняються.

Зазначається, що цей маршрут має не лише комерційне, але й стратегічне значення, оскільки може зміцнити дипломатичні та економічні зв'язки між Китаєм та країнами Південної Америки. Авіакомпанія планує виконувати рейси двічі на тиждень на літаку Boeing 777-300ER, що призначений для наддалеких перельотів.

