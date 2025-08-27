Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8%

Україна втрачає експорт руди через тарифи та кадрові проблеми

Експорт залізної руди з України у січні-липні 2025 року скоротився на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 19,1 млн тонн. Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

Ввиручка від експорту руди в липні знизилась на 2,4% – до $190,9 млн, а за сім місяців року – на 20,3%, до $1,46 млрд.

У галузі вказують на декілька причин спаду: високі тарифи на залізничні перевезення, нестабільність в роботі Укрзалізниці, а також брак кваліфікованих кадрів, що впливає на обсяги видобутку та експортну активність.