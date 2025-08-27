Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8%

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8%

Україна втрачає експорт руди через тарифи та кадрові проблеми

Експорт залізної руди з України у січні-липні 2025 року скоротився на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 19,1 млн тонн. Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

Ввиручка від експорту руди в липні знизилась на 2,4% – до $190,9 млн, а за сім місяців року – на 20,3%, до $1,46 млрд.

Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8% фото 1

У галузі вказують на декілька причин спаду: високі тарифи на залізничні перевезення, нестабільність в роботі Укрзалізниці, а також брак кваліфікованих кадрів, що впливає на обсяги видобутку та експортну активність.

Теги: експорт металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина стикається із кризою автопрому
Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць
Сьогодні, 10:08
Наразі вартість електроенергії для бізнесу в Україні є однією з найвищих серед країн Європи, зазначив Каленков
Підвищення тарифів на електроенергію для промисловості. Голова «Укрметалургпрому» зробив заяву
Вчора, 14:45
В Україні міняється ціна на яблука
В Україні різко дешевшають яблука: скільки коштують у супермаркетах
25 серпня, 12:21
Меморандум дозволить «Укрзалізниці» збалансувати доходи та витрати в сегменті пасажирських перевезень
Федерація роботодавців закликала уряд дати грошей «Укрзалізниці»
22 серпня, 12:38
Команда науковців створила новий міцний титан
На виробництво літаків та протезів чекають глобальні зміни? Науковці презентували новий сплав
20 серпня, 18:00
Відтермінування CBAM можливе, але потребує системних кроків від України – експерт
Відтермінування CBAM можливе, але потребує системних кроків від України – експерт
13 серпня, 15:34
У РФ врожай з окупованих територій офіційно не визнають, не включаючи його у звіти Росстату
З початку повномасштабної війни Росія вкрала в України 15 млн тонн зерна – Reuters
6 серпня, 17:25
Метінвест Ахметова розкрив деталі модернізації Північного ГЗК
Метінвест Ахметова розкрив деталі модернізації Північного ГЗК
6 серпня, 14:08
Через «сірий» експорт металобрухту Україна втратила вже 3 млрд грн
Збитки держави та підрив обороноздатності. Асоціація видобувників оцінила наслідки різкого збільшення експорту брухту
4 серпня, 12:12

Бізнес

Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8%
Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8%
Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE
Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE
Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній
Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній
Найбільші аграрні компанії України. Названо першу десятку за обсягами виручки
Найбільші аграрні компанії України. Названо першу десятку за обсягами виручки
Українці можуть отримати до 1 млн грн за програмою «Власна справа»: названо умови
Українці можуть отримати до 1 млн грн за програмою «Власна справа»: названо умови
Як ділки завозять нелегальну каву в Україну? Гетманцев розкрив схему
Як ділки завозять нелегальну каву в Україну? Гетманцев розкрив схему

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
47K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
30K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
20K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2420
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua