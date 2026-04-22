Чи віддасть Угорщина гроші та золото Ощадбанку? Глава МЗС пояснив, яким шляхом може піти Україна

Сибіга повідомив, що Україна поки не запроваджуватиме санкції проти Угорщини через конфісковані кошти

Сибіга нагадав Будапешту: «У нас є механізм»

Україна наразі утримується від офіційного запровадження правових механізмів Угоди про асоціацію з Євросоюзом стосовно Угорщини у справі про конфіскацію банківського вантажу та коштів. Це робиться для того, аби не створювати додаткових ліній напруги. Про це розказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

Йдеться про ситуацію з конфіскованим угорською стороною банківським майном, яка залишається невирішеною. За словами міністра, Київ має чіткий юридичний алгоритм дій у межах асоціації з Євросоюзом, проте зараз пріоритетом є уникнення нових конфліктів.

«Я сказав у виступі, що ми не хочемо задіювати Угоду про асоціацію щодо Угорщини стосовно банківського вантажу, який був конфіскований. Стосовно коштів. У нас є цей механізм. Зараз ми його не хочемо задіювати і втягувати зараз ще додаткову проблему», – пояснив очільник закордонного відомства.

Водночас Сибіга дав зрозуміти, що така позиція не означає відмову від захисту українських інтересів. У разі відсутності прогресу в переговорах Україна готова перейти до більш рішучих кроків. «В разі чого ми теж маємо розуміння, як піти далі в цій сфері», – підкреслив глава української дипломатії.

Зазначимо, ситуація з вилученням коштів «Ощадбанку» в Угорщині є масштабним міжнародним скандалом, а не питанням, що регулюється стандартними положеннями Угоди про асоціацію.

5 березня 2026 року в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі державного «Ощадбанку» України, які перевозили значні суми валюти та банківські метали.

Пізніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наказав утримувати вилучені кошти та золото до 60 днів для розслідування, яке проводить податкова служба (NAV). Угорська сторона розслідує це як вилучення «корупційних грошей».

Також Ощадбанк заявив, що вилучення є незаконним захопленням майна, і вимагає повернення коштів. МЗС України заявило про підготовку позовів у суди проти Угорщини через це затримання.

«Главком» також повідомляв, що партія «Фідес» (партійна структура Орбана) внесла до парламенту законопроєкт про арешт цих державних активів України. Українська сторона розглядає дії Угорщини як беззаконня, що посилює напругу між країнами.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром питання конфіскованих українських активів. У відповідь Мадяр зазначив, що планує підняти інші, важливіші питання.