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Комісія з регулювання азартних ігор почала накладати драконівські штрафи на ЗМІ

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Комісія з регулювання азартних ігор почала накладати драконівські штрафи на ЗМІ
Газета має сплатити 2,1 млн грн штрафу протягом трьох місяців
фото: Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей/Facebook

Редакції газети «Вісник+К» закидається порушення законодавства про рекламу

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей оштрафувала на 2,1 млн грн приватне підприємство «Всеукраїнська газета «Вісник+К». Відповідне рішення було ухвалено 29 лютого, повідомляє «Главком».

За даними азартного регулятора, видання порушило законодавство про рекламу. Зокрема, розповсюдило рекламу азартних ігор, організація і проведення яких здійснюється без ліцензії. В офіційній інформації не уточнюється, що конкретно прорекламувало ЗМІ.

(для перегляду – натисніть на документ)

Як випливає з рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, великий штраф газети повинна заплатити протягом трьох місяців. Інакше – Комісія лякає стягнути кошти за допомогою виконавчої служби.

«Главком» звернувся за коментарями до газети «Вісник+К». Шеф-редактор Євген Хотимчук відмовився будь-що коментувати, лише додав: такий штраф направлений на знищення видання.

 «Йде слідство, ми не даємо коментарів», так відповіли «Главкому» у редакції волинського видання.

«Всеукраїнська газета «Вісник+К» – щотижневе видання, виходить у Луцьку накладом 38,5 тис. примірників.

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Теги: ЗМІ війна штраф Волинська область азартні ігри

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