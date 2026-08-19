Reuters: Українська металургія в кризі через блокування портів та недружні кроки ЄС

ЄС із 1 липня майже вдвічі скоротив річні квоти на безмитний імпорт сталі

Українська металургія, яка п’ятий рік працює в умовах повномасштабної війни, зіткнулася з новою загрозою – посиленням торговельних обмежень з боку Євросоюзу, пише Reuters, які відвідали українські підприємства.

На металургійну галузь одночасно тиснуть російські атаки, фактичне блокування чорноморських маршрутів, зростання логістичних витрат та підвищення тарифів «Укрзалізниці» на 30%.

ЄС із 1 липня майже вдвічі скоротив річні квоти на безмитний імпорт сталі, а постачання понад встановлені обсяги обкладаються митом у 50%. За оцінкою GMK Center, нова квота для України становить близько 1 млн тонн і може означати скорочення українського експорту сталі до ЄС на 60% проти 2025 року.

«Замість підтримки з боку Європейського Союзу ми стикаємося з обмеженнями», – заявив Reuters операційний директор групи «Метінвест» Олександр Мироненко.

ЄС залишається ключовим ринком для української металургії – на нього припадає близько 80% експорту української сталі. Загалом металургійна продукція формує близько 15% експорту України.

За словами Мироненка, нові обмеження можуть змусити «Запоріжсталь» скоротити роботу частини виробничих ліній та переорієнтуватися на виробництво чавуну, на який не поширюються квоти. Це означатиме простій близько 50% потужностей підприємства.

Додатковим ударом стало фактичне припинення роботи чорноморського експортного маршруту. Через це «Запоріжсталь» змушена імпортувати коксівне вугілля через європейські порти, що збільшує витрати приблизно на $30-40 на тонну.

НБУ оцінює сукупні втрати валютної виручки у ІІ півріччі 2026 року лише через блокування Росією портів приблизно у $2,5 млрд. А разом з іншими обмеженнями ефект за оцінкою експертів може сягнути 10-12 пунктів ВВП у 2026-2027 роках. Галузеве об'єднання «Укрметалургпром» закликає уряд домагатися винятків для української металургії.

На цьому тлі українські виробники поступово втрачають конкурентоспроможність на європейському ринку та поступаються місцем турецьким, китайським і європейським компаніям.