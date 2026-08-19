Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Reuters: Українська металургія в кризі через блокування портів та недружні кроки ЄС

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Українська металургія в кризі через блокування портів та недружні кроки ЄС
фото: Getty Images

ЄС із 1 липня майже вдвічі скоротив річні квоти на безмитний імпорт сталі

Українська металургія, яка п’ятий рік працює в умовах повномасштабної війни, зіткнулася з новою загрозою – посиленням торговельних обмежень з боку Євросоюзу, пише Reuters, які відвідали українські підприємства.

На металургійну галузь одночасно тиснуть російські атаки, фактичне блокування чорноморських маршрутів, зростання логістичних витрат та підвищення тарифів «Укрзалізниці» на 30%.

ЄС із 1 липня майже вдвічі скоротив річні квоти на безмитний імпорт сталі, а постачання понад встановлені обсяги обкладаються митом у 50%. За оцінкою GMK Center, нова квота для України становить близько 1 млн тонн і може означати скорочення українського експорту сталі до ЄС на 60% проти 2025 року.

«Замість підтримки з боку Європейського Союзу ми стикаємося з обмеженнями», – заявив Reuters операційний директор групи «Метінвест» Олександр Мироненко.

ЄС залишається ключовим ринком для української металургії – на нього припадає близько 80% експорту української сталі. Загалом металургійна продукція формує близько 15% експорту України.

За словами Мироненка, нові обмеження можуть змусити «Запоріжсталь» скоротити роботу частини виробничих ліній та переорієнтуватися на виробництво чавуну, на який не поширюються квоти. Це означатиме простій близько 50% потужностей підприємства.

Додатковим ударом стало фактичне припинення роботи чорноморського експортного маршруту. Через це «Запоріжсталь» змушена імпортувати коксівне вугілля через європейські порти, що збільшує витрати приблизно на $30-40 на тонну.

НБУ оцінює сукупні втрати валютної виручки у ІІ півріччі 2026 року лише через блокування Росією портів приблизно у $2,5 млрд. А разом з іншими обмеженнями ефект за оцінкою експертів може сягнути 10-12 пунктів ВВП у 2026-2027 роках. Галузеве об'єднання «Укрметалургпром» закликає уряд домагатися винятків для української металургії.

На цьому тлі українські виробники поступово втрачають конкурентоспроможність на європейському ринку та поступаються місцем турецьким, китайським і європейським компаніям.

Теги: вугілля імпорт металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Металургія сьогодні перебуває в глибокій кризі і тримається з останніх сил, наголошує Федерація
Зберегти обороноздатність без промисловості не вийде – звернення металургів до нового уряду
Вчора, 12:52
GMK Center прогнозує скорочення виробництва у гірничодобувному секторі на 35% порівняно з рівнем першої половини 2026 року
Аналітики розрахували наслідки блокування морського експорту для української металургії
17 серпня, 13:43
Бездіяльність навколо Червоноградської ЦЗФ може залишити ТЕС без частини вугілля – Центр Разумкова
Бездіяльність навколо Червоноградської ЦЗФ може залишити ТЕС без частини вугілля – Центр Разумкова
5 серпня, 18:50
Федерація металургів закликала захистити ринок від турецької продукції з російського металу
Федерація металургів закликала захистити ринок від турецької продукції з російського металу
5 серпня, 18:40
Турецький імпорт з російської сталі витісняє українських трубників з власного ринку
Турецький імпорт з російської сталі витісняє українських трубників з власного ринку
30 липня, 14:56
Контрольований експорт надлишкового газу може дати видобувникам кошти на відновлення після атак – ExPro
Контрольований експорт надлишкового газу може дати видобувникам кошти на відновлення після атак – ExPro
29 липня, 12:44
Квиток покриває лише 5% собівартості поїздки у міській електричці
Хто насправді платить за дешеві електрички в Україні: дослідження
28 липня, 15:23
Постачання готового пального з Індії та Китаю дають Кремлю деяку можливість компенсувати внутрішній дефіцит і згладжувати наслідки українських атак
Бензинова криза у Росії. Хто рятує Путіна і фінансує війну проти України війна і бізнес
26 липня, 21:30
Латвія закриває двері для російських книг та іграшок
Латвія готує новий удар по російському імпорту
23 липня, 21:48

Бізнес

Reuters: Українська металургія в кризі через блокування портів та недружні кроки ЄС
Reuters: Українська металургія в кризі через блокування портів та недружні кроки ЄС
Слідом за рудою на 70% впав експорт феросплавів
Слідом за рудою на 70% впав експорт феросплавів
Названо сфери з критичним дефіцитом працівників: де гарантовано знайти роботу
Названо сфери з критичним дефіцитом працівників: де гарантовано знайти роботу
Стало відомо, які сорти картоплі найкраще витримали спеку
Стало відомо, які сорти картоплі найкраще витримали спеку
Український фермер викинув урожай помідорів та спричинив скандал у мережі
Український фермер викинув урожай помідорів та спричинив скандал у мережі
Українці почали масово відкривати ФОПи: названо найпопулярніші сфери
Українці почали масово відкривати ФОПи: названо найпопулярніші сфери

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
79K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
68K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Сьогодні, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua