Названо сфери з критичним дефіцитом працівників: де гарантовано знайти роботу

Найгостріший дефіцит кадрів фіксують у хімічній промисловості, виробництві будматеріалів та металургії

Український бізнес продовжує відчувати гострий дефіцит працівників. У липні 66% опитаних підприємств назвали нестачу кадрів перешкодою для ведення бізнесу. Водночас цей показник уперше від лютого зменшився – на 5 відсоткових пунктів. Про це свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), повідомляє «Главком».

Найбільше проблема загострена у низці промислових галузей. Зокрема, про брак працівників заявили 84% підприємств хімічної промисловості, 79% виробників будівельних матеріалів та 78% компаній металургії і металообробки.

Основні перешкоди для ведення бізнесу Фото: інфографіка ІЕД

Ситуація відрізняється залежно від масштабу бізнесу. Серед великих підприємств нестачу кадрів відзначили 75% опитаних, середніх – 74%, малих – 61%. Найпомітніше показник скоротився серед мікробізнесу – з 49% до 34%.

Де гарантовано знайти роботу

Найвищі шанси швидко знайти роботу сьогодні мають кандидати у хімічній промисловості, виробництві будматеріалів, металургії та металообробці. Саме в цих сферах роботодавці найгостріше відчувають нестачу працівників: про кадровий дефіцит заявляють від 78% до 84% підприємств. Тому саме тут найпростіше знайти відкриті вакансії.

Чому в Україні не вистачає працівників

Головною причиною кадрового дефіциту підприємства називають мобілізацію працівників – на неї вказали 79,4% опитаних. Ще 57,8% згадали обмеження щодо бронювання, 52,3% – виїзд працівників за кордон, а 51,6% – нестачу кандидатів на ринку праці.

Водночас лише 38,2% підприємств пов'язують нестачу персоналу з неконкурентним рівнем зарплат. Натомість 46,9% говорять про недостатню кваліфікацію кандидатів, а 45% – про внутрішню міграцію працівників.

Де зростають зарплати

Кадровий голод змушує компанії підвищувати оплату праці. У 2026 році 38% опитаних підприємств уже збільшили зарплати своїм працівникам. У середньому виплати зросли на 11%. Найбільше підвищення зафіксували в металургії та металообробці – на 15%, хімічній промисловості – на 12% та деревообробці – також на 12%.

Ще 29% підприємств планують підвищити зарплати до кінця року. У середньому вони розраховують збільшити виплати на 12%. Найбільше таких планів мають підприємства поліграфічної галузі – 55%, харчової промисловості – 37% та деревообробки – 34%.

Нагадаємо, що раніше допис директорки ліцею про зарплати вчителів підірвав мережу.