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Український фермер викинув урожай помідорів та спричинив скандал у мережі

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Український фермер викинув урожай помідорів та спричинив скандал у мережі
Непродані помідори фермер вивіз на поле
Скріншот із TikTok-каналу «АгроДух»

Користувачі TikTok у коментарях розділилися: одні підтримали фермера, інші закликали не викидати врожай

Український фермер Сергій вивіз на поле помідори, які не зміг продати. У коментарі «Главкому» аграрій пояснив причини такої ситуації на Полтавщині.

За словами фермера, першою головною проблемою стала аномальна спека. Через надзвичайно високі температури багато томатів не витримують і печуться на сонці, особливо якщо рослина має слабку листову масу, яка не здатна затінити плоди.

Слідом за цим виникає друга проблема – необхідність терміново збирати та реалізовувати врожай. Через це всі виробники масово виходять на ринок в один і той самий період.

«Через велику кількість товару, перевиробництво і швидкі темпи реалізації ціна обвалюється до самих низів. Відповідно, не вигідно в окремих випадках навіть збирать, враховуючи денну заробітну плату кожному працівнику, дорогу логістику», – пояснив фермер у коментарі «Главкому».

Український фермер показав у TikTok, як вивозить на поле помідори, які не вдалося продати. Сергій у відео пояснив, що вирощування овочів потребує значних витрат. За його словами, після збору врожаю потрібно виплатити зарплати працівникам, а власного прибутку може не залишитися.

«Отакий у нас бізнес на помідорах. Хто хоче почуть, попробувать, як воно заробляються гроші, пробуйте, садіть, вирощуйте і будете знати. Помідори зібрані, зарплати людям поплачені, а собі ще нічого не заробив», – зазначив фермер.

Він також відреагував на закиди щодо того, чому непродану продукцію не віддати безкоштовно людям. «Дуже хочеться почути, чому я не роздав бідним людям і ще комусь там. Це все зрозуміє тільки той, хто займався овочівництвом», – сказав автор відео.

Відео українського фермера, який вивіз на поле непродані помідори, спричинило дискусію в TikTok. Користувачі сперечаються, чи мав виробник безкоштовно віддати продукцію військовим або людям, які її потребують.

Під відео фермера думки користувачів розділилися. Частина коментаторів запитувала, чому непродані помідори не передали людям, які їх потребують.

«А на ЗСУ віддати, слабо? Ніж викинути?» – написала Світлана Жданович.

На цей коментар інша користувачка відповіла, запропонувавши критикині самій придбати або виростити продукцію та віддати її безкоштовно: «То підіть зберіть та віддайте, чому питання я не розумію? Сидіть пані на дивані і нічого не робить, рекомендацій роздає. Ви за життя свою добру справу зробили? Якщо не хочете вирощувати, то не біда, віддайте під зарплату. Ну, а що ви вклали свій труд і фермер так само, чи ви думаєте, що воно на вербі росте?».

Український фермер викинув урожай помідорів та спричинив скандал у мережі фото 1
Скріншот коментарів із TikTok-каналу «АгроДух»

Ще один користувач запропонував передати помідори військовим. «Завези у військові частини... А то викидаєш...Вірю, що в прольоті... Рік такий...», – написав Віталій Куліш.

Автор сторінки «АгроДух» у відповідь зазначив, що вже передавав продукцію військовим.

Український фермер викинув урожай помідорів та спричинив скандал у мережі фото 2
Скріншот коментарів із TikTok-каналу «АгроДух»

Наталя наголосила, що вирощування продукції потребує значних витрат, праці та ресурсів.

«Людина вклала туди стільки коштів, скільки потратила сили, здоров'я, трудилася, працювала, роздали людям зарплату, а тоді стань і роздавай... Хто не займався, той, мабуть, ніколи не зрозуміє», – написала вона.

Український фермер викинув урожай помідорів та спричинив скандал у мережі фото 3
Скріншот коментарів із TikTok-каналу «АгроДух»

Ще одна учасниця дискусії зазначила, що сама вирощує овочі на невеликій ділянці та непродані залишки не роздає безкоштовно.

«Всі свої залишки я продаю, або своїм курям викидаю. Чому не роздаю безкоштовно? А чому ніхто не прийшов, не посадив, не посапав, не удобрив, не зібрав?» – написала вона.

Український фермер викинув урожай помідорів та спричинив скандал у мережі фото 4
Скріншот коментарів із TikTok-каналу «АгроДух»

Дехто також поставив питання, чому люди, які закликають фермера роздавати помідори, самі не готові викупити його продукцію та передати її нужденним: «Цікаво, чому всі обурені коментатори не викуплять у фермерів їхній товар і не роздадуть, чи ми можемо бути добрими та шляхетними лише за чужий рахунок?». 

Український фермер викинув урожай помідорів та спричинив скандал у мережі фото 5
Скріншот коментарів із TikTok-каналу «АгроДух»

Проблеми зі збутом агропродукції виникають не лише у виробників овочів. Як раніше писав «Главком» із посиланням на Reuters, через російські атаки на українські порти та судна в Чорному морі експорт зерна у перші два тижні серпня обвалився на 75% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Через накопичення нового врожаю в Україні також виник дефіцит потужностей для його зберігання, який може сягнути 11 млн тонн.

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Теги: урожай TikTok овочі фермер бізнес

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