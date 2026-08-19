Стало відомо, які сорти картоплі найкраще витримали спеку

Картопля сорту Larissa («Лариса»), яка цьогоріч на другому місці серед лідерів за врожайністю та стійкістю до несприятливих погодних умов

Селекціонерам може знадобитися до 12 років роботи для виведення нового сорту картоплі

У селі Усичі Луцького району на Волині під час «Дня поля» показали 47 елітних сортів картоплі української, німецької та французької селекції. Аграріям, науковцям та одноосібникам продемонстрували, як різні сорти картоплі впоралися з цьогорічними погодними умовами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Луцьк».

Організатор заходу, волинський фермер Василь Аршулік, зазначив, що цьогорічна спека та нестача вологи негативно вплинули на більшість сортів картоплі. За його словами, найкраще складні умови витримали французький «Атол» і німецька «Лариса».

«Атол» є раннім сортом із видовженими бульбами та гарною морозостійкістю, що ідеально підходить для миття й пакування. «Лариса» належить до середньоранніх сортів і вирізняється надзвичайно гладенькою шкіркою, насичено-жовтим м'якушем та високими смаковими якостями. Обидва сорти демонструють рекордну продуктивність, тому рекомендовані для вирощування як на великих фермерських полях, так і на приватних городах.

«Посадка була пізня. На даному полі це було 15 травня. Тут було сухо, впало 70 мм опадів протягом 3 місяців, це мало і ми мусили, щоб рослини підтримати, ми розкинули каплю і додали ще 70 мм (води), щоб її зараз вам можна було показати», – розповів фермер Суспільному.

Аршулік зазначив, що нові сорти картоплі досліджують протягом усього періоду – від посадки до дозрівання.

На презентацію приїхали аграрії, науковці та люди, які вирощують картоплю у власних господарствах. Зокрема, вчитель із села Дерно, що на Волині Михайло Ковальчук вирощує картоплю для власних потреб на 10 сотках і щороку додає до господарства два нові сорти.

«До мотоблока вчепив окучники, по сліду в мене вже колеса налаштовані. З внуком картоплю розклав, ногами загорнули і все. Я копаю десь з середини червня вдома, то почав з «Коразона», а зараз копаю «Корінну», то задоволений. Можливо трошки сухо було, але задоволений. Будемо з картоплею!» – сказав волинянин.

Завідувач лабораторії науково-виробничого об'єднання «Чернігівеліткартопля» Геннадій Гайструк розповів, що створення нового сорту картоплі є тривалим процесом. За його словами, селекціонерам може знадобитися до 12 років роботи.

«Для того, щоб отримати новий сорт, потрібно взяти пилок одного сорту, провести запилення і з'являється така ягідка-насінина. Дозріває, її висушуємо до стану ізюма, в лабораторних умовах їх вимиваємо, висушуємо, висаджуємо в теплиці і виростає. Ми відбираємо однобульбочки, які нам потрібні. Поставлена задача виростити червону шкірочку – беремо червону», – пояснив фахівець.

На Волині 99% урожаю картоплі вирощують селяни. За словами начальника відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Книша, цьогоріч під урожай картоплі сільгосппідприємства засіяли близько 500 га.

Посадовець зазначив, що погодні умови цього року – від холодів до екстремальної спеки та дефіциту вологи – позначилися на врожайності.

«Менше 1% картоплі вирощується в сільгосппідприємців, якщо в гектарах, то під урожай цього року посіяли близько 500 га. Всі ми були свідками непростих погодних умов: вони були і холоді, і екстримально жаркі. Вологи був дефіцит: десь було, а десь взагалі не було. Це не могло не позначитись на врожайності. Тому говорити, що цей рік буде дуже врожайний, немає підстав», – додав Книш.

Водночас, за його словами, попри складні погодні умови, картоплі на Волині має бути достатньо.

Раніше кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук (НААН) Наталія Захарчук назвала «Главкому» сорти картоплі, які нині користуються популярністю серед городників і підходять для вирощування в умовах українського клімату.

«Главком» писав, що на Волині цього року картоплю вперше за 30 років не обробляли від колорадського жука. Фахівці пов’язують це з нетиповими погодними умовами. Водночас агрометеорологи зазначали, що через аномальну спеку картопля потерпає більше від погодних умов, ніж від шкідників.