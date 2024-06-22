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Бізнес на черешні. Виробник пояснив, що таке преміальний продукт і чи є ягода без хімікатів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Бізнес на черешні. Виробник пояснив, що таке преміальний продукт і чи є ягода без хімікатів
Фермер: Торгові мережі варіюють стандарти на свій смак, і щоразу черешневий товар поділяють за такими класами: масовий, преміум і суперпреміум
фото з відкритих джерел

«В Україні чимало садівників вирощують черешню преміумкласу»

Головними критеріями, за якими черешню визначають як преміальну, є великий розмір ягоди, солодкий смак та хрустка текстура. Про це «Главкому» розповів співзасновник ужгородського фермерського господарства «Коник» Андрій Мелех.

Фермер підкреслює, що до преміумкласу належать сорти саме червоної черешні, так як жовта зазвичай дрібніша. Розмір ягоди має бути від 32 міліметрів у діаметрі, водночас кісточка повинна бути маленькою.

«Кісточка всередині плоду також має відповідати певним параметрам. Є маленька і кругла, коли сам плід м’ясистий. А є сорти з великою кісточкою, гострою, тож людям не дуже приємно таку їсти, і то буде черешня не преміумкласу», – пояснив Мелех.

Окремо експерт наголошує, що черешня не має бути водянистою, а навпаки: хрусткої текстури.

«Тобто преміальний сорт – це крупний, солодкий, хрусткий і з маленькою кісточкою. Ми саме на таку й орієнтуємося», – підкреслює Мелех.

Водночас, зауважує фермер, торгові мережі варіюють стандарти на свій смак, і щоразу черешневий товар поділяють за такими класами: масовий, преміум і суперпреміум.

Фахівці, з якими спілкувався «Главком», прокоментували ще одне поширене серед українців уявлення про якість ягоди: начебто та, в якій можна побачити черв’ячка, є якіснішою, бо вона нібито не оброблена хімікатами.

«За всіма стандартами якості, хробака чи будь-чого іншого чужорідного у плоді бути не повинно. У будь-якому, не лише в черешні. Але хіба якомусь споживачу подобається, коли фрукт з «м’ясом»?», – запитує Ірина Кухтіна, президент Асоціації «Ягідництво України», голова спілки «Інноваційне фермерство та кооперація».

Проте Андрій Мелех категорично запевняє: черешню виростити без хімікатів неможливо, бо дерево конче треба захистити від шкідника.

Підсумовуючи, серед найпоширеніших і найякісніших сортів обоє експертів визначили Regina, Cordia, Sweetheart і «Валерій Чкалов» – усе це червона черешня. Проте, на думку Кухтіної, покупець звик перш за все обирати ягоду за зовнішнім виглядом та смаком, а на сорт уваги не звертає.

Нагадаємо, у травні «Главком» відвідав ринок та супермаркети і поцікавився, скільки коштує перша черешня у столиці. Зазвичай ці ягоди можна побачити у продажу не раніше першої декади червня, але сезон продажу черешні у Києві розпочався раніше звичайного.

До слова, експерти дають переважно оптимістичні прогнози щодо поточного сезону ягід і фруктів, але на перебіг сезону і на ціну впливатиме відразу низка факторів.

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Теги: фермерство фермер ягода черешня

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