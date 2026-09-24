Кабмін призначив заступника міністра внутрішніх справ

Сергій Кобець відповідатиме, зокрема, за кадрову та ветеранську політику

Кабінет Міністрів призначив Сергія Кобця заступником міністра внутрішніх справ України. Про це повідомив глава МВС Іван Вигівський, пише «Главком».

Кобець на новій посаді куруватиме кадрову політику, розвиток системи вищої освіти МВС, соціальний супровід та психологічне забезпечення. Окремим напрямом його роботи стане реалізація державної ветеранської політики.

До призначення Кобець був заступником голови Національної поліції України. На цій посаді він працював із вересня 2023 року. До цього очолював Департамент кадрового забезпечення Нацполіції.

Заступник міністра працює в системі МВС із 2000 року. Він обіймав різні керівні посади у кадрових підрозділах міністерства, а у 2018–2020 роках був заступником начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Міністр внутрішніх справ назвав Кобця керівником із багаторічним досвідом роботи в системі МВС та Національній поліції. За словами Вигівського, під час роботи Кобця в Нацполіції було вдосконалено управлінські процеси, а також реалізовано проєкти підтримки поліцейських та їхніх родин. Це оцінка міністра. Кобець має відзнаку президента України «За участь в антитерористичній операції» та науковий ступінь доктора філософії.

До слова, уряд планує переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та скоротити зайві вакантні посади. Також влада проаналізує, скільки заступників міністрів і керівників ЦОВВ насправді потрібно для роботи державного апарату.