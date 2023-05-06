Державний борг України. Який відсоток можуть нам списати вже сьогодні
Не треба чекати завершення війни, щоб вирішити частину фінансових питань нашої держави
Списання державного боргу або чому Мінфін втрачає унікальні можливості зняти борговий тягар з декількох поколінь українців.
І чому саме зараз – унікальний шанс.
Писав про це багато разів, наводив безліч аргументів.
Натискав на совість і мораль.
Але зараз напишу суто на підставі фінансових показників.
Якщо українські єврооблігації котуються на ринку з дисконтом 80% або за 20% від номіналу, то це і є психологічна межа стосовно глибини списання боргу, яка на цей час прийнятна для інвесторів.
Тобто, з врахуванням ризиків, вони згодні віддати 80%, шоб гарантовано отримати 20%.
Таким чином, мій варіант списання лише 50% боргів – ще надто гуманний і на 30% вище за пропозицію ринку.
Саме тому, верх недалекоглядності та глупства з боку Мінфіна – чекати, коли після війни котирування наших євробондів зростуть до 90% від номіналу і нам спишуть лише 10%...
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