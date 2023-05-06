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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Державний борг України. Який відсоток можуть нам списати вже сьогодні

glavcom.ua
Українська влада має унікальне вікно можливостей списати значну частину українського боргу
фото з відкритих джерел

Не треба чекати завершення війни, щоб вирішити частину фінансових питань нашої держави

Списання державного боргу або чому Мінфін втрачає унікальні можливості зняти борговий тягар з декількох поколінь українців.

І чому саме зараз – унікальний шанс.

Писав про це багато разів, наводив безліч аргументів.

Натискав на совість і мораль.

Але зараз напишу суто на підставі фінансових показників.

Якщо українські єврооблігації котуються на ринку з дисконтом 80% або за 20% від номіналу, то це і є психологічна межа стосовно глибини списання боргу, яка на цей час прийнятна для інвесторів.

Тобто, з врахуванням ризиків, вони згодні віддати 80%, шоб гарантовано отримати 20%.

Таким чином, мій варіант списання лише 50% боргів – ще надто гуманний і на 30% вище за пропозицію ринку.

Саме тому, верх недалекоглядності та глупства з боку Мінфіна – чекати, коли після війни котирування наших євробондів зростуть до 90% від номіналу і нам спишуть лише 10%...

Читайте також: Чи має Україна право на списання державного боргу
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Теги: борг економіка Україна Мінфін

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Олексій Кущ

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