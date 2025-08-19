Головна Гроші Економіка
Федерація роботодавців закликала владу забезпечити фінансування «Укрзалізниці» з держбюджету

Дарія Демяник
У 2025 році, за прогнозами, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень сягнуть 22 млрд грн
16 липня прийнято за основу проєкт Закону про внесення змін до держбюджету, де йдеться про фінансову підтримку для АТ «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» сьогодні це стратегічна інфраструктура, яка одночасно забезпечує потреби фронту, економіки та цивільного населення, тож її фінансове становище має критичний вплив на обороноздатність України. Враховуючи, що «УЗ» вже має критичний фінансовий стан, потрібно забезпечити фінансування Укрзалізниці з держбюджету, та зробити таку допомогу системною. Про це йдеться у листі Федерації роботодавців України (ФРУ) на адресу голів усіх депутатських фракцій в Верховній Раді.

«Щодня залізничники перевозять військову техніку, пальне, боєприпаси, гуманітарні вантажі та особовий склад Збройних Сил України. Це кровоносна система оборони, яка функціонує навіть під обстрілами та в умовах значних руйнувань інфраструктури. Будь-яке зниження її ефективності неминуче матиме прямі наслідки для обороноздатності країни», – зауважили у ФРУ.

Там нагадали, що 16 липня 2025 року було прийнято за основу проєкт Закону про внесення змін до держбюджету, де у тому числі йдеться про фінансову підтримку для АТ «Укрзалізниця» – адже компанія виконує важливу соціальну функцію, забезпечуючи доступний і надійний транспорт для мільйонів громадян у всіх регіонах України, включно з тими, що відрізані від звичних логістичних маршрутів.

«Така діяльність є збитковою, але в умовах війни вона є життєво необхідною. Фінансовий стан компанії наблизився до критичної межі, очікується розрив ліквідності вже у жовтні 2025 року. Збитки пасажирських перевезень у 2025 році прогнозуються понад 22 млрд грн. Підтримка «Укрзалізниці» з державного бюджету в цій ситуації є не витратою, а інвестицією у збереження обороноздатності, стабільності логістичних ланцюгів, конкурентоспроможності української економіки. Йдеться про збереження транспортної системи, без якої неможливі ані експорт, ані безперебійне забезпечення фронту, ані стабільність на внутрішньому ринку праці», – наголосили в ФРУ.

У листі також підкреслюється, що «УЗ» стала єдиною транспортною системою, здатною працювати навіть під час інтенсивних обстрілів та руйнувань інфраструктури, відновлюючи рух за лічені години після атак.

«Збереження її фінансової стійкості – це пряме питання здатності держави оборонятися та утримувати лінію фронту. Будь-яке ослаблення цієї системи неминуче зменшить швидкість і масштаб постачання на фронт, що може мати фатальні наслідки для безпеки країни», – кажуть у Федерації.

Раніше збитки пасажирського сектору покривалися за рахунок вантажних перевезень. Але таке крос-субсидування наразі вичерпало себе, зауважили у ФРУ: вантажна база суттєво скоротилася – з 314 млн тонн у 2021 році до прогнозованих 160 млн тонн у 2025 році. Фінансова можливість вантажного сегмента компенсувати зростаючі збитки пасажирської діяльності вичерпана. Подальше підвищення вантажних тарифів як спосіб закрити цю «дірку» є небезпечним і економічно шкідливим.

«Федерація закликає підтримати норму в проєкті Закону №13439-3, яка передбачає збільшення резервного фонду державного бюджету та виділення у 2025 році 8 млрд грн на підтримку УЗ. Це дозволить стабілізувати фінансовий стан компанії, забезпечити обороноздатність України та  забезпечити стабільну роботу транспортної інфраструктури. Водночас ми наголошуємо, що така підтримка має стати системною: у проєкті Державного бюджету на 2026 рік необхідно передбачити цільові видатки на компенсацію збитків пасажирських перевезень, як це робиться у більшості країн ЄС. Це дозволить забезпечити конкурентоспроможність АТ «Укрзалізниця», зберегти її інвестиційний потенціал на відновлення інфраструктури та гарантувати стабільність транспортної системи у довгостроковій перспективі», – резюмували у ФРУ.

Теги: фінансування Укрзалізниця експорт

