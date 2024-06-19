Влучання «шахеда» поблизу Львова: влада показала наслідки (оновлено)
У приватному секторі вибито вікна у п'яти будівлях
Унаслідок ворожої атаки «шахедами» у Малехові Львівської громади пошкоджено декілька будівель. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Як повідомив мер міста, було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, де вибито 20 вікон.
Також пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували 70-річного охоронця, який перебуває у стані середньої важкості.
До того ж, у приватному секторі вибито вікна у п'яти будівлях.
О 5:31 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час першої нічної атаки «шахедів» на Львівщині постраждав 47-річний чоловік.
У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.
Як повідомлялося, уночі, 19 червня, у Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи. РФ атакувала Львівщину «шахедами», унаслідок чого зафіксовано влучання в Малехові.
Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 02:33 через загрозу ударних безпілотників. О 02:52 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про наявність «шахедів» у повітряному просторі області.
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