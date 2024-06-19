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Влучання «шахеда» поблизу Львова: влада показала наслідки (оновлено)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Влучання «шахеда» поблизу Львова: влада показала наслідки (оновлено)
Унаслідок атаки пошкоджені багатоповерховий житловий будинок та офісне приміщення
фото: Андрій Садовий/Telegram

У приватному секторі вибито вікна у п'яти будівлях

Унаслідок ворожої атаки «шахедами» у Малехові Львівської громади пошкоджено декілька будівель. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Як повідомив мер міста, було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, де вибито 20 вікон.

Влучання «шахеда» поблизу Львова: влада показала наслідки (оновлено) фото 1
фото: Андрій Садовий/Telegram

Також пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували 70-річного охоронця, який перебуває у стані середньої важкості.

До того ж, у приватному секторі вибито вікна у п'яти будівлях.

Влучання «шахеда» поблизу Львова: влада показала наслідки (оновлено) фото 2
фото: Андрій Садовий/Telegram
Влучання «шахеда» поблизу Львова: влада показала наслідки (оновлено) фото 3
фото: Андрій Садовий/Telegram

О 5:31 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час першої нічної атаки «шахедів» на Львівщині постраждав 47-річний чоловік.

У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.

Як повідомлялося, уночі, 19 червня, у Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи. РФ атакувала Львівщину «шахедами», унаслідок чого зафіксовано влучання в Малехові. 

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 02:33 через загрозу ударних безпілотників. О 02:52 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про наявність «шахедів» у повітряному просторі області.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2024 року
Теги: Львівщина Андрій Садовий Львів будинок

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