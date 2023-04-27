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Запуск з руки та легке транспортування: Україна представила новий БПЛА

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Запуск з руки та легке транспортування: Україна представила новий БПЛА
Український безпілотник MiniShark має декілька значних переваг над іншими моделями
фото: Мілітарний

Дрон створений для виконання розвідувальних завдань

Українська компанія Ukrspecsystems представила свій новий БПЛА MiniShark. Прототип безпілотника показали на виставці Brave1. Про це повідомляє «Мілітарний».

Зазначається, що безпілотник здатен виявляти наземні цілі в інтересах артилерії, спеціальних підрозділів та частин сухопутних військ. Радіус застосування БПЛА MiniShark сягає 35 км.

Безпілотник MiniShark
Безпілотник MiniShark
фото: Мілітарний

За даними розробників, дрон MiniShark в першу чергу створений для виконання розвідувальних завдань.

У компанії наголошують, що одна з переваг нового безпілотника – запуск з руки та легке транспортування, бо вся система вміщається у двох рюкзаках. MiniShark з розмахом крил 2,6 метра і довжиною 125 см має максимальну злітну масу до 5 кг, а тривалість його польоту – 2 години.

«Заявлена максимальна швидкість польоту – 120 км/год. Робоча висота польоту – 1000 метрів. Безпілотник може бути оснащений оптико-електронною системою з 10-кратним оптичним збільшенням. Робочий діапазон температур під час експлуатації нового дрона становить від -15 °C до +45 °C», – йдеться у повідомленні.

Робота над створенням нового БПЛА почалася після отримання запитів від українських військових на подібний літальний апарат. Наразі безпілотник MiniShark проходить заводські випробування, поділився представник Ukrspecsystems.

Модернізований БПЛА SHARK компанії Ukrspecsystems
Модернізований БПЛА SHARK компанії Ukrspecsystems
Фото: Ukrspecsystems
Ukrspecsystemsукраїнська компанія-виробник продукції в авіаційній галузі. Виробляє дрони мультироторного та літакового типу, гіростабілізовані платформи та наземні станції управління.

Нагадаємо, що в Україні почала роботу єдина координаційна платформа в галузі defense tech – Brave1. Це справжня революція в оборонному секторі України, адже тепер будь-яка людина, стартап або компанія зможуть представити свою ідею або продукт Brave1 та здобути грант від держави.

Теги: Україна безпілотник

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