За «день-два» Білий дім почне масово звільняти співробітників – Politico

Адміністрація Трампа погрожувала завдати максимальних труднощів демократам під час призупинення роботи уряду

Директор Офісу управління та бюджету (OMB) Расс Воут повідомив республіканцям у Палаті представників, що адміністрація Трампа розпочне масові скорочення, або звільнення, федеральних працівників «за день-два». Про це пише «Главком» із посиланням на Politico

Це повідомлення було зроблено під час закритої розмови в середу і підтверджене чотирма анонімними джерелами. Погрози Воута та Президента Дональда Трампа мають на меті завдати максимального удару по демократах під час шатдауну (призупинення роботи уряду).

Адміністрація наполягає, що скорочення є неминучими наслідками того, що демократи «зупинили роботу уряду». Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що президент доручив виявити, де можна провести скорочення.

Воут попередив, що військовослужбовці пропустять зарплати, починаючи з 15 жовтня, якщо уряд не працюватиме. Республіканські лідери відкладають голосування за законопроєкт про виплату військовим, щоб зберегти важіль впливу на демократів. Гроші також закінчуються для програми харчування для малозабезпечених матерів та немовлят, відомої як WIC. Мільярди доларів на інфраструктурні проєкти для Нью-Йорка (штату, звідки походять лідери демократів) перебувають на «перегляді».

Деякі республіканці, зокрема Блейк Мур та Брайан Бабін, висловили занепокоєння щодо звільнення федеральних працівників та потенційного впливу на наукову спільноту та національні дослідницькі лабораторії.

Спікер Майк Джонсон заявив, що вимагаються серйозні реформи податкових пільг за Законом про доступне медичне обслуговування (ACA), продовження яких вимагають демократи, і зараз «не час» для переговорів щодо охорони здоров'я. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що демократи повинні «відновити роботу уряду», а не скаржитися на реакцію адміністрації на шатдаун.

Нагадаємо, у США розпочалося призупинення роботи уряду (шатдаун). Голосування в Сенаті у вівторок за продовження фінансування після опівночі провалилося (55 голосів «за» при необхідних 60), практично гарантувавши, що федеральні установи з середи 1 жовтня будуть змушені зупинити всю діяльність.

До слова, на тлі таких політичних розбіжностей світові ціни на нафту знизилися у вівторок, продовжуючи різке падіння попереднього дня. Падіння, окрім загрози «шатдауну», зумовлене побоюваннями щодо майбутнього надлишку пропозиції на ринку.