Головна Світ Політика
search button user button menu button

За «день-два» Білий дім почне масово звільняти співробітників – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
За «день-два» Білий дім почне масово звільняти співробітників – Politico
Білий дім починає масові звільнення
фото: ap.org

Адміністрація Трампа погрожувала завдати максимальних труднощів демократам під час призупинення роботи уряду

Директор Офісу управління та бюджету (OMB) Расс Воут  повідомив республіканцям у Палаті представників, що адміністрація Трампа розпочне масові скорочення, або звільнення, федеральних працівників «за день-два». Про це пише «Главком» із посиланням на Politico

Це повідомлення було зроблено під час закритої розмови в середу і підтверджене чотирма анонімними джерелами. Погрози Воута та Президента Дональда Трампа мають на меті завдати максимального удару по демократах під час шатдауну (призупинення роботи уряду). 

Адміністрація наполягає, що скорочення є неминучими наслідками того, що демократи «зупинили роботу уряду». Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що президент доручив виявити, де можна провести скорочення.

Воут попередив, що військовослужбовці пропустять зарплати, починаючи з 15 жовтня, якщо уряд не працюватиме. Республіканські лідери відкладають голосування за законопроєкт про виплату військовим, щоб зберегти важіль впливу на демократів. Гроші також закінчуються для програми харчування для малозабезпечених матерів та немовлят, відомої як WIC. Мільярди доларів на інфраструктурні проєкти для Нью-Йорка (штату, звідки походять лідери демократів) перебувають на «перегляді».

Деякі республіканці, зокрема Блейк Мур та Брайан Бабін, висловили занепокоєння щодо звільнення федеральних працівників та потенційного впливу на наукову спільноту та національні дослідницькі лабораторії.

Спікер Майк Джонсон заявив, що вимагаються серйозні реформи податкових пільг за Законом про доступне медичне обслуговування (ACA), продовження яких вимагають демократи, і зараз «не час» для переговорів щодо охорони здоров'я. Віцепрезидент Джей Ді Венс  заявив, що демократи повинні «відновити роботу уряду», а не скаржитися на реакцію адміністрації на шатдаун.

Нагадаємо, у США розпочалося призупинення роботи уряду (шатдаун). Голосування в Сенаті у вівторок за продовження фінансування після опівночі провалилося (55 голосів «за» при необхідних 60), практично гарантувавши, що федеральні установи з середи 1 жовтня будуть змушені зупинити всю діяльність.

До слова, на тлі таких політичних розбіжностей світові ціни на нафту знизилися у вівторок, продовжуючи різке падіння попереднього дня. Падіння, окрім загрози «шатдауну», зумовлене побоюваннями щодо майбутнього надлишку пропозиції на ринку. 

Читайте також:

Теги: США фінансування президент харчування звільнення законопроєкт Майк Джонсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАТО під прицілом. Путін робить перші кроки
НАТО під прицілом. Путін робить перші кроки
13 вересня, 09:15
Раніше, у серпні, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм
Вікторію Рощину посмертно відзначено нагородою за сміливість Oxi Courage Award
4 вересня, 13:54
Олександру Малєєву вдалося уникнути звільнення
Прокурора, який засвітив у телешоу незадекларований елітний будинок, не змогли звільнити з посади
6 вересня, 15:45
Трамп зазначив, що це створює додатковий економічний тиск на Росію
Я розчарований Путіним. Трамп розповів, як планує зупинити війну в Україні
21 вересня, 11:52
США обмежують використання американських запчастин для білоруських авіалайнерів, побоюючись їх потрапляння до Росії
Санкції знято, але контроль залишається: США ставлять умови для білоруського авіаперевізника
23 вересня, 08:47
Статуя зображує президента США, який тримається за руку з Джеффрі Епштейном
Біля Капітолію зʼявилася статуя Трампа з Епштейном
24 вересня, 09:43
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
22 вересня, 15:47
Українські діти на зустрічі з президентом Зеленським в україно-угорській школі у Будапешті
«На цьому стільці сидів Зеленський». Засновниця української школи в Будапешті показала річ, якою пишаються учні (фото)
27 вересня, 18:14
Депутат від «Слуги народу» вважає, що дозвіл виїзду молоді за кордон не впливає на мобілізаційні процеси
Виїзд молоді за кордон. Веніславський повідомив про перші проблеми
Вчора, 14:31

Політика

За «день-два» Білий дім почне масово звільняти співробітників – Politico
За «день-два» Білий дім почне масово звільняти співробітників – Politico
Аналітики ISW розкрили подвійну стратегію Кремля щодо ядерного шантажу США
Аналітики ISW розкрили подвійну стратегію Кремля щодо ядерного шантажу США
США запроваджує нові санкції проти Ірану за ядерну програму
США запроваджує нові санкції проти Ірану за ядерну програму
Перехоплення флотилії з Гретою Тунберг: Колумбія розриває дипломатичні зв'язки з Ізраїлем
Перехоплення флотилії з Гретою Тунберг: Колумбія розриває дипломатичні зв'язки з Ізраїлем
Ізраїль відчув проблему ухилянтів. Посол розповів, скільки резервістів відмовляються від призову
Ізраїль відчув проблему ухилянтів. Посол розповів, скільки резервістів відмовляються від призову
WSJ: США схвалили передачу розвідданих Україні для ударів по території РФ
WSJ: США схвалили передачу розвідданих Україні для ударів по території РФ

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua