Уряд підготував правила відновлення експорту українського газу

Експорт українського газу можуть відновити вперше від початку великої війни

Компаніям дозволять продавати за кордон лише обмежену частину видобутого газу, а Кабмін залишить за собою право будь-якої миті зупинити експорт

Уряд підготував механізм часткового відновлення експорту природного газу власного видобутку, який заборонили після початку повномасштабного вторгнення РФ. Водночас остаточне рішення про запуск експорту ще має ухвалити Кабінет Міністрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ExPro.

За даними видання, проєкт урядової постанови передбачає контрольований, а не вільний експорт природного газу. Документ встановлює, що газовидобувні компанії зможуть експортувати не більше 15% фактичного видобутку за попередній місяць. Конкретний ліміт щомісяця визначатиме Міністерство енергетики.

Газ планують продавати за кордон через спеціалізовані торги на Українській енергетичній біржі. Право на експорт отримають лише ті компанії, які визначить Міненерго та які оформлять відповідну ліцензію Міністерства економіки.

Контролювати фактичні обсяги поставок має Оператор газотранспортної системи України. При цьому невикористаний місячний ліміт не можна буде накопичити або перенести на наступний період.

За оцінками ExPro, за нинішніх обсягів українського видобутку потенційний експорт може становити 250–260 млн кубометрів газу на місяць.

Водночас у проєкті постанови передбачено можливість оперативно зупинити експорт у разі загрози енергетичній безпеці, дефіциту газу або ризиків для підготовки до опалювального сезону.

Нагадаємо, Хорватія оголосила про плани майже на 30% розширити потужності свого термінала скрапленого природного газу на острові Крк. Після завершення проєкту на початку 2027 року об'єкт зможе приймати до 4,5 млрд кубометрів газу щороку. У компанії LNG Croatia заявили, що додаткові потужності можуть забезпечити збільшення постачання газу до України та інших країн Східної Європи.