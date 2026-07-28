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Південний ГЗК частково призупиняє роботу через атаки росіян на порти

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Південний ГЗК частково призупиняє роботу через атаки росіян на порти
Південний гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі є одним із найбільших у Європі
фото: ugok.com.ua

Підприємство повідомило, що видобуток планують відновити після покращення безпекової ситуації

Південний гірничо-збагачувальний комбінат розпочав процес часткового призупинення видобутку та тимчасового скорочення виробничої діяльності через погіршення безпекової ситуації для морської логістики. Про це повідомила пресслужба підприємства, передає «Главком».

Компанія зазначає, що продовжить виконувати зобов’язання перед співробітниками й партнерами та відновить видобуток, коли дозволить безпекова ситуація.

«Від початку повномасштабного вторгнення комбінат постійно працював в умовах низки критичних чинників: ворожі обстріли, перебої з енергозабезпеченням, стрімке зростання вартості логістики, запровадження європейського механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) і посилення квот ЄС на продукцію українського ГМК», – зазначають у пресслужбі підприємства.

У липні 2026 року, за даними підприємства, ситуація з морською логістикою суттєво погіршилася через систематичні атаки на цивільні судна.

«Під удари потрапили щонайменше 12 цивільних кораблів, які прямували в українські порти. Серед постраждалих суден опинилися й ті, що перевозили продукцію української металургійної галузі. Дії агресора призвели до призупинення морського судноплавства в чорноморські порти України через побоювання судновласників щодо безпеки своїх екіпажів», – йдеться у заяві підприємства.

Водночас як у портах, так і на складах Південного ГЗК накопичилося декілька суднових партій залізної руди, яка мала йти на експорт. Через неможливість накопичувати видобуту продукцію комбінат був змушений тимчасово призупинити роботу, додають Південному ГЗК.

З огляду на тимчасове призупинення видобутку, який планують відновити в серпні 2026 року, компанія залучить працівників до ремонтних і регламентних робіт.

Крім того, колектив Південного ГЗК звернувся до президента України, уряду та народних депутатів із закликом вжити додаткових заходів для захисту портової інфраструктури й цивільних торговельних суден. У компанії наголосили, що відновлення стабільної роботи чорноморських портів є важливою умовою для функціонування експортно орієнтованих галузей та економіки країни.

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Теги: Чорне море порт експорт

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