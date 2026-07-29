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Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 29 липня 2026 року

Ніч на 29 липня стала дипломатичною: Зеленський особисто спостерігав із галереї Сенату за голосуванням щодо санкційного законопроєкту проти Росії та Ірану – 86 голосами «за». Водночас Росія зазнала масованої атаки безпілотників – горять НПЗ і логістичний хаб у Рязані, атака на момент публікації триває. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 липня.

Зеленський у Сенаті: санкції проти Росії – крок до миру

Сенат США 86 голосами проти 12 підтримав процедурне рішення щодо санкційного законопроєкту проти Росії та Ірану – розчистивши шлях до його подальшого розгляду. Голосування відбулося за кілька годин після похорону сенатора Ліндсі Грема – головного автора документа. За перебігом голосування з галереї спостерігав Зеленський, який назвав ухвалення санкцій кроком до миру.

Напередодні президент пояснив сенаторам, як зупинити війну: «Це не лише про гроші».

Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня фото 1

Росія під атакою дронів: горять НПЗ і логістичний хаб у Рязані

Безпілотники атакували Рязанську область – попередньо горять НПЗ та логістичний хаб. Атака на момент публікації триває

Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня фото 2

Іран відповів Україні: погрози змінилися вимогою відшкодування

Після дзвінка міністра закордонних справ Сибіги Іран змінив риторику – погрози поступилися вимогою відшкодування збитків.

Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня фото 3

РФ знищила понад 160 АЗС в Україні

Осінтери склали карту цілеспрямованих ударів Росії по мережі українських АЗС – знищено понад 160 заправних станцій.

Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня фото 4

Прем'єр здійснив перше робоче відрядження на Сумщину

Прем'єр-міністр Корецький вирушив на Сумщину – перша виїзна робота з початку каденції.

Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня фото 5

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Теги: росія міністр санкції експорт гроші президент Сенат США робота погрози

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