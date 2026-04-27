Парламентський комітет відхилив постанову про звільнення глави МВС

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Парламентський комітет відхилив постанову про звільнення глави МВС
Ігор Клименко обіймає посаду очільника відомства з 2023 року
Проєкт постанови було зареєстровано після теракту у Голосіївському районі столиці

Комітет Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності відхилив постанову про звільнення Ігоря Клименка з посади голови Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За словами парламентаря, проєкт постанови про звільнення очільника міністерства підтримала лише її авторка Юлія Яцик, проти – 16 нардепів, ще один утримався.

Як відомо, 21 квітня на сайті парламенту з'явився проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, повʼязаний із терактом в Києві.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця було ліквідовано.

Зауважимо, що 7 лютого 2023 року парламент України призначив Ігоря Клименка очільником Міністерства внутрішніх справ. До системи МВС Клименко потрапив у 1998 році.

З 2011 року Клименко перебував на посадах заступника і начальника управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення МВС. У 2015 році очолив аналогічний департамент в новоствореній Нацполіції, біля витоків якої стояло ще міністерство під керівництвом Арсена Авакова. А далі вже йшов по кар’єрних сходинках у цій структурі: обіймав посаду заступника голови Нацполіції Сергія Князєва, а у 2019 році дослужився до її керівника.

Політика

Парламентський комітет відхилив постанову про звільнення глави МВС
Парламентський комітет відхилив постанову про звільнення глави МВС
У місцевих радах з’являться заступники голів з питань оборони
У місцевих радах з’являться заступники голів з питань оборони
Україна та Норвегія вироблятимуть дрони для ЗСУ: Міноборони розкрило деталі
Україна та Норвегія вироблятимуть дрони для ЗСУ: Міноборони розкрило деталі
Президент відзначив ефективність ППО України. Скільки дронів вдається збити
Президент відзначив ефективність ППО України. Скільки дронів вдається збити
Продовження воєнного стану і мобілізації: Зеленський подав у Раду законопроєкти
Продовження воєнного стану і мобілізації: Зеленський подав у Раду законопроєкти
Позбавлення волі за публічне заперечення Голодомору: у Раді з'явився законопроєкт
Позбавлення волі за публічне заперечення Голодомору: у Раді з'явився законопроєкт

