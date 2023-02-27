Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

ДТЕК розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону
Енергетики роблять усе можливе, аби в українців було тепло у домівках
фото: ДТЕК

У наступний опалювальний сезон Україна буде входити в гіршому стані, ні ж в цей

Компанія ДТЕК з першого дня весни розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

«Потрібно зараз вже готуватися до наступної зими. Через декілька днів ця зима завершиться і це буде першим днем початку відновлення для того, щоб пройти наступну зиму. Це планова робота, яка вимагає дуже великого обсягу робіт, які треба зробити», – сказав він.

Сахарук додав, що в наступний опалювальний сезон Україна буде входити в гіршому стані, ні ж в цей. Це пов’язано з колосальними руйнуваннями енергооб’єктів внаслідок масованих ракетних атак.

«Потрібна допомога як всіх українських сил, так і закордонних партнерів для того, щоб максимально бути готовими до наступної зими, яка точно буде не легша ніж та, яка була», – підсумував він.

Нагадаємо, внаслідок російських атак постраждало два десятки енергоблоків теплоелектростанцій, а також було атаковано кожну другу підстанцію «Укренерго».

Теги: опалювальний сезон Україна робота Укренерго ДТЕК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гучні заяви Байдена й Трюдо та десятий пакет санкцій від ЄС – головне за ніч
Гучні заяви Байдена й Трюдо та десятий пакет санкцій від ЄС – головне за ніч
25 лютого, 07:09
Зелена енергетика – майбутнє людства
Зелена енергетика допомогла подолати нестачу потужності в енергосистемі – «Укренерго»
20 лютого, 15:01
Зеленський: «Ми хочемо закінчити цю війну перемогою для всіх нас, яка буде історичною перемогою»
Зеленський розповів, яким буде завершення війни в Україні
20 лютого, 08:51
У небі над Україною літають кулі з кутовими відбивачами
У небі над Києвом було виявлено шість ворожих цілей: деталі
15 лютого, 16:53
Анна Ідальго вдруге відвідала Київ від початку широкомасштабного вторгнення РФ
Київ отримав у подарунок від Парижа десять генераторів (фото)
9 лютого, 15:40
Гіркін «пройшовся» по армії РФ та сумно визнав перевагу ЗСУ (відео)
Гіркін «пройшовся» по армії РФ та сумно визнав перевагу ЗСУ (відео)
3 лютого, 14:34
Користь санкцій: Норвегія хоче поділитися з Україною надприбутками від продажу нафти
Користь санкцій: Норвегія хоче поділитися з Україною надприбутками від продажу нафти
3 лютого, 01:54
РПЦ давно діє лише на користь Кремля
Національна безпека – підстава для заборони російської церкви в Україні
31 сiчня, 10:01
День пам'яті Героїв Крут: Залужний звернувся до українців
День пам'яті Героїв Крут: Залужний звернувся до українців
29 сiчня, 11:30

Бізнес

В Україні припиняє роботу найбільший в Європі завод важкого машинобудування
В Україні припиняє роботу найбільший в Європі завод важкого машинобудування
ВАКС конфіскував на користь України акції банку, який належить росіянину
ВАКС конфіскував на користь України акції банку, який належить росіянину
У Судані правоохоронці допитують десятки росіян у справі про контрабанду золота
У Судані правоохоронці допитують десятки росіян у справі про контрабанду золота
ДТЕК розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону
ДТЕК розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону
Рік повномасштабного вторгнення: скільки компаній в Україні досі контролює РФ
Рік повномасштабного вторгнення: скільки компаній в Україні досі контролює РФ
Майже половина українського бізнесу страждає від податкового свавілля – ЗМІ
Майже половина українського бізнесу страждає від податкового свавілля – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
26K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
16K
УПЦ МП закликала молитися у Великий піст не за перемогу, а за мир
15K
У кількох областях активізувалися диверсанти
14K
Премії військовим: до переліку районів бойових дій увійшли додаткові ділянки
14K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Вчора, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту