У небі над Києвом було виявлено шість ворожих цілей: деталі

У небі над Україною літають кулі з кутовими відбивачами

Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження української ППО

Попередньо, в повітряному просторі Києва було виявлено близько шести ворожих повітряних цілей. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усіх повітряних цілях працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО.

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«Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об’єктів», – додали в КМВА.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що ворожі повітряні об'єкти росіяни запустили для того, аби вивідати ППО та зібрати дані.

Нагадаємо, 15 лютого станом на 13:29 у Київській області була оголошена повітряна тривога. Соціальні мережі повідомили про ворожий дрон над областю.

Згодом обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО по виявлених повітряних цілях.