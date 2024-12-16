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Рада ЄС запровадила санкції проти 26 осіб та двох установ у Білорусі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Рада ЄС запровадила санкції проти 26 осіб та двох установ у Білорусі
До санкційного переліку включені представники бізнесу, які користувалися привілеями від режиму Лукашенка та були причетними до обходження санкційного режиму ЄС
фото з відкритих джерел

Загалом обмежувальні заходи ЄС проти Білорусі зараз поширюються на 287 фізичних та 39 юридичних осіб

У понеділок, 16 грудня, Рада ЄС запровадила санкції щодо 26 фізичних та 2 юридичних осіб з Білорусі з огляду на ситуацію в країні, зокрема, репресії проти опозиції. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Обмежувальні заходи були застосовані до різних суддів, які виносили політично вмотивовані вироки, в тому числі щодо громадян, які висловлювали свою думку проти режиму Олександра Лукашенка, системи та жорстокості білоруських правоохоронних структур, і тому несуть відповідальність за репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції. Крім того, запобіжний захід застосовано до керівників та заступників начальників різних установ виконання покарань (в’язниці та СІЗО), а також начальника медичної частини однієї з цих установ, де ряд політв’язнів утримуються у нелюдських умовах.

Списки також включають  власників бізнесів, часткові власники, партнери або члени ради директорів, які отримували вигоду від режиму Лукашенка, зокрема через привілеї або переваги, надані їхнім компаніям режимом, і сприяли обходу ЄС санкції.

ТОВ «Влате Логістик», білоруська транспортно-складська компанія, яка володіє двома прикордонними пунктами пропуску на кордоні ЄС і Білорусі та користується значними податковими перевагами та пільгами від режиму Лукашенка, є однією з двох підсанкційних організацій разом зі своїми акціонерами Олегом Барабановим, Олегом Герасим, Олег Пайтру, Дмитро Замулевич та Володимир Аркадзьєв.

Також під санкції підпадає ТОВ «Рузекспедиція», білоруська компанія, яка отримує вигоду від режиму та сприяє обходу санкцій ЄС, беручи участь у постачанні автомобілів, заборонених до продажу, постачання, передачі чи експорту з ЄС до Білорусі. «Рузекспедиція» вказана разом із власником Олегом Арловим.

Загалом обмежувальні заходи ЄС проти Білорусі зараз поширюються на 287 фізичних та 39 юридичних осіб.

«ЄС підтримує народ Білорусі та непохитно підтримує прагнення білоруського народу до вільної, демократичної, суверенної та незалежної Білорусі як частини мирної Європи», – наголосили в Раді ЄС.

Ті, хто визначений сьогодні, підлягають замороженню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд, яка забороняє їм в’їзд або транзит через країни-члени ЄС.

Нагадаємо, 16 грудня, голови Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу ухвалили 15-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Рада ЄС. Зазначається, санкції націлені на російський «тіньовий флот» та покликані послабити військово-промисловий комплекс РФ.

Як відомо, Британія включила до списків санкцій проти Росії 30 нафтових танкерів, свідчать оновлені дані британського уряду щодо санкцій. Після оновлення санкції Великої Британії поширюються більш ніж на 80 танкерів, які перевозили нафту РФ.

Згідно з попереднім проєктом комюніке, міністри закордонних справ країн G7 обіцяють «вжити відповідних заходів, що відповідають нашим правовим системам, проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах», які підтримують РФ.

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Теги: Білорусь санкції транзит репресії

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