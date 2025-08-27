Головна Техно Авто
Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць
Німеччина стикається із кризою автопрому
фото із відкритих джерел

У Німеччині масово скорочують робочі місця у автомобільній галузі

Німецька автомобільна промисловість скоротила понад 50 тис. робочих місць за останній рік. Кількість працівників у цьому секторі зменшилася на 7%. Така ситуація є прямою реакцією на економічну кризу та значні виклики, з якими стикається галузь. Про це пише «Главком» із посиланням на  DW.

Основні причини скорочення робочих місць – це бум електромобілів у Китаї, високі ціни на енергоносії та мита на товари з ЄС, запроваджені адміністрацією Трампа. Крім того, попит на автомобілі в Європі залишається нижчим за рівень 2019 року.

Економічна криза зачепила й інші галузі німецького автопрому. Станом на червень 2025-го в ній було зайнято 5,42 мільйона людей – це на 2,1% менше, ніж роком раніше. 

За даними аудиторської компанії EY, схожі проблеми та скорочення робочих місць спостерігаються також в інших галузях, таких як машинобудування та металургія. Експерти попереджають про зростання безробіття серед молодих фахівців, яким доведеться перекваліфіковуватися. Попередні звіти також прогнозують, що до 2035 року у сфері німецького автопрому може бути скорочено до 190 тис. робочих місць.

З проблемами та скороченнями зіткнувся не лише німецький автопром, а й машинобудування та металургія. Більш стабільне положення зберігається в електроніці, а також хімічній та фармакологічній галузі, випливає з доповіді EY.

Раніше у Німеччині в Касселі згоріли чотири військові автомобілі, які належали Бундесверу. 

До слова, на Полтавщині у селі Кременчуцького району серед гаражів знайшли легендарний Chevrolet Corvette четвертого покоління.

Теги: автопром машинобудування промисловість криза металургія Німеччина

