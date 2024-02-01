Чому поновилися відключення боржників? Пояснення «Вінницяобленерго»
Дозвіл на відключення боржників був необхідний щоб зупинити зловживання заможних споживачів, - «Вінницяобленерго»
Скасування заборони на відключення електроенергії боржникам було необхідно, щоб зупинити зловживання заможних верств населення цією забороною. Про це заявив некомерційний директор «Вінницяобленерго» Олексій Тарарака.
«Зняття мораторію – це така необхідна функція, тому що ми бачили, що споживачі починають користуватися цим обмеженням в своїх власних цілях», – сказав він.
Тарарака пояснив, що по інформації постачальників універсальних послуг (постачальників електроенергії населенню – ред.) більшість сумлінних споживачів є соціально-незахищеними верствами населення.
«Вони сумлінно сплачують. А боржниками виявляються заможні», – наголосив він.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що скасування мораторію на відключення боржників за електроенергію було необхідне для встановлення справедливості між споживачами.
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