Чи зможе держава зберегти український генофонд
Маємо допомогти родинам військових мати своє продовження в дітях
Щодня десятки родин військових звертаються до нас з делікатною і важкою темою: мрія мати дитину від коханої людини в найдраматичніших умовах війни. Попри все. Незважаючи на будь що.
Задача держави – зберегти український генофонд. Максимально допомогти парам, які мріють про спільне маля.
Вчора ВР прийняла в першому читанні дуже важливий законопроєкт, який забезпечить захисникам право на посттравматичне батьківство.
Буде створено спеціальний «банк», де зберігатиметься заморожений біологічний матеріал на випадок загибелі одного з пари чи втрати репродуктивних функцій через поранення.
Коли зовсім юні вдови говорять, що вони віддали все на світі, аби мати від коханого дитину – розривається серце. Й усвідомлюєш, що маємо допомогти родинам військових мати своє продовження в дітях.
Мені дуже прикро, що канала РАДА не транслює засідання парламенту, якраз сьогодні там приймалися важливі закони.
Коментарі — 0