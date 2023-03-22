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Ірина Геращенко Народний депутат України

Чи зможе держава зберегти український генофонд

glavcom.ua
Ми маємо подбати про майбутнє наших дітей
фото: Дмитро Муравський

Маємо допомогти родинам військових мати своє продовження в дітях

Щодня десятки родин військових звертаються до нас з делікатною і важкою темою: мрія мати дитину від коханої людини в найдраматичніших умовах війни. Попри все. Незважаючи на будь що.

Задача держави – зберегти український генофонд. Максимально допомогти парам, які мріють про спільне маля.

Вчора ВР прийняла в першому читанні дуже важливий законопроєкт, який забезпечить захисникам право на посттравматичне батьківство.

Буде створено спеціальний «банк», де зберігатиметься заморожений біологічний матеріал на випадок загибелі одного з пари чи втрати репродуктивних функцій через поранення.

Коли зовсім юні вдови говорять, що вони віддали все на світі, аби мати від коханого дитину – розривається серце. Й усвідомлюєш, що маємо допомогти родинам військових мати своє продовження в дітях.

Мені дуже прикро, що канала РАДА не транслює засідання парламенту, якраз сьогодні там приймалися важливі закони.

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Джерело
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Теги: держава втрати поранення діти

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