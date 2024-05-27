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В Орловській області РФ дрони впали на заправку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Орловській області РФ дрони впали на заправку
Дрони нібито атакували місто Лівни
фото ілюстративне

Уранці нібито відбулася «масована атака» на Орловську область

У місті Лівни Орловської області Росії сталося падіння двох безпілотників на територію паливно-заправної станції. Про це заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

За даними губернатора області Кличкова, сьогодні вранці нібито відбулася «масована атака» на Орловську область, під час якої відбулося падіння БпЛА на територію паливно-заправної станції у місті Лівни.

В Орловській області РФ дрони впали на заправку фото 1
фото: Astra

«Частина фасаду адміністративної будівлі постраждала, на локалізацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БпЛА», – розповідає Кличков.

Він додав, що на місці події загинув водій пожежної частини. За словами губернатора, ще три співробітники служб постраждали.

Нагадаємо, у Татарстані тривала операція Головного управління розвідки Міністерства оборони з ураження об’єктів російського оборонно-промислового комплексу за допомогою безпілотників.

Як повідомлялося, безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області, а також Волгоградський нафтопереробний завод.

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Теги: росія АЗС безпілотник заправка

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