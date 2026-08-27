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Федерація металургів закликала уряд відмовитися від усереднення тарифної відстані до портів Великої Одеси

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Федерація металургів закликала уряд відмовитися від усереднення тарифної відстані до портів Великої Одеси
фото: Getty Images

Металурги попередили уряд про ризик «ручного» регулювання тарифів УЗ і скорочення вантажопотоків

Федерація металургів України закликала уряд відмовитися від ініціативи щодо усереднення тарифної відстані до портів Великої Одеси – такий механізм може фактично надати «Укрзалізниці» можливість вручну впливати на вартість перевезень і погіршити конкурентоспроможність українських експортерів.

Про це йдеться у листі Федерації металургів України, який адресований міністру з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколі Калашнику, міністру економіки та довкілля України Олександру Кравченку, міністру фінансів України Сергію Марченку та голові Державної регуляторної служби України Олексію Кучеру.

Йдеться про пропозицію змінити правила визначення тарифної відстані до портів Великої Одеси. Передбачається, що на період воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення «Укрзалізниця» зможе самостійно встановлювати особливості визначення тарифних відстаней при вантажних перевезеннях.

У Федерації металургів заявляють, що запропонована модель не містить прозорого та зрозумілого механізму реалізації. «Фактично це призведе до «ручного» регулювання тарифів під виглядом так званого вирівнювання тарифних відстаней», - сказано у листі.

В організації наголошують, що тарифна відстань безпосередньо впливає на розмір плати за перевезення. Тому встановлення однакової середньої відстані для різних маршрутів може змінити витрати окремих вантажовласників незалежно від фактичної довжини перевезення. А з огляду на монопольне становище «Укрзалізниці», такий механізм створює ризик прихованого субсидування одних учасників ринку за рахунок інших.

Окремо металурги попереджають про можливі економічні наслідки: за їхньою оцінкою, штучне усереднення тарифної відстані може зробити частину перевезень економічно невигідною та призвести до скорочення або зупинки транспортування металургійних вантажів, окатків, залізорудного концентрату та зерна.

У Федерації зазначають, що це відбувається в умовах, коли промислові підприємства вже зазнають втрат через війну, обстріли та погіршення експортної логістики. «Замість стратегій зниження питомої собівартості, оптимізації мережі та залучення нових вантажовласників, «Укрзалізниця» вкотре обирає найпростіший, але руйнівний шлях - покриття власних витрат і збитків через підвищення вантажних тарифів», - заявили у Федерації.

Окремий блок зауважень стосується процедури ухвалення рішення. У Федерації наголошують, що зміни до правил визначення тарифних відстаней мають ознаки регуляторного акта, а отже повинні проходити передбачену законодавством процедуру.

Також у листі зазначається, що тарифи на вантажні залізничні перевезення встановлюються профільним міністерством за погодженням із Міністерством економіки та довкілля і Міністерством фінансів. Тому, на думку авторів звернення, зміни не можуть бути запроваджені без позиції цих відомств.

За підсумками звернення Федерація металургів просить Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту відмовитися від ініціативи щодо усереднення тарифної відстані до портів Великої Одеси та не допустити ухвалення механізму, який надасть «Укрзалізниці» право самостійно визначати особливості тарифних відстаней. А міністерство економіки та довкілля та Міністерство фінансів Федерація закликає оцінити можливі ризики для бізнесу й економіки та не погоджувати проєкт у запропонованій редакції.

Теги: тарифи Укрзалізниця перевезення металургія

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