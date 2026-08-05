Вісім людей загинули на залізничній платформі у Броварському районі від російського удару
За попередніми даними, люди чекали на потяг, який затримався після нічної атаки. Трагедія сталася біля атакованих логістичних центрів
Вісім людей загинули на залізничній станції «Квітнева» у Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, вони перебували на платформі, очікуючи потяг, який затримався після нічного обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Броварської районної державної адміністрації Віталія Бігуна та Укрзалізницю.
За словами голови Броварської РДА, російський удар припав по станції «Квітнева», де загинули вісім людей. В Укрзалізниці повідомили, що після нічної атаки на логістичну інфраструктуру Київщини виявили загиблих на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів.
Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і роботу окремих станцій тимчасово призупиняли. Персонал і пасажирів евакуювали відповідно до протоколів безпеки.
За інформацією, яку оприлюднив Віталій Бігун, люди не встигли сісти на останній потяг через нічну затримку рейсу й залишилися на платформі в момент російського удару.
Наразі у Броварському районі тривають відновлювальні роботи. Укрзалізниця пообіцяла додатково повідомити про повне відновлення руху.
У компанії наголосили, що продовжують працювати в особливому режимі під час масованих атак і перепросили пасажирів за можливі зміни в графіку руху. Також в Укрзалізниці закликали уважно стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях та враховувати можливі затримки під час планування поїздок.
До слова, після нічної масованої атаки російських військ на Київщину низка приміських поїздів до та з Києва курсує зі змінами у графіках і маршрутах.
Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ та Київську область із застосуванням балістичних ракет і ударних безпілотників. Найбільше жертв зафіксували на Київщині, де рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів і розбирати завали. За останніми даними, внаслідок атаки на Київ та область загинули 15 людей, ще десятки дістали поранення.
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