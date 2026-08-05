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Вісім людей загинули на залізничній платформі у Броварському районі від російського удару

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вісім людей загинули на залізничній платформі у Броварському районі від російського удару
Росія вдарила по станції «Квітнева», де люди чекали затриманий потяг
фото: Національна поліція України (ілюстративне)

За попередніми даними, люди чекали на потяг, який затримався після нічної атаки. Трагедія сталася біля атакованих логістичних центрів

Вісім людей загинули на залізничній станції «Квітнева» у Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, вони перебували на платформі, очікуючи потяг, який затримався після нічного обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Броварської районної державної адміністрації Віталія Бігуна та Укрзалізницю.

За словами голови Броварської РДА, російський удар припав по станції «Квітнева», де загинули вісім людей. В Укрзалізниці повідомили, що після нічної атаки на логістичну інфраструктуру Київщини виявили загиблих на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів.

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Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і роботу окремих станцій тимчасово призупиняли. Персонал і пасажирів евакуювали відповідно до протоколів безпеки.

Розташування станції «Квітнева» та прилеглих логістичних комплексів
Розташування станції «Квітнева» та прилеглих логістичних комплексів
скриншот карти Google

За інформацією, яку оприлюднив Віталій Бігун, люди не встигли сісти на останній потяг через нічну затримку рейсу й залишилися на платформі в момент російського удару.

Наразі у Броварському районі тривають відновлювальні роботи. Укрзалізниця пообіцяла додатково повідомити про повне відновлення руху.

У компанії наголосили, що продовжують працювати в особливому режимі під час масованих атак і перепросили пасажирів за можливі зміни в графіку руху. Також в Укрзалізниці закликали уважно стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях та враховувати можливі затримки під час планування поїздок.

До слова, після нічної масованої атаки російських військ на Київщину низка приміських поїздів до та з Києва курсує зі змінами у графіках і маршрутах. 

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ та Київську область із застосуванням балістичних ракет і ударних безпілотників. Найбільше жертв зафіксували на Київщині, де рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів і розбирати завали. За останніми даними, внаслідок атаки на Київ та область загинули 15 людей, ще десятки дістали поранення.

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Теги: Укрзалізниця Бровари

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