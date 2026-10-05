Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Схема на нацспротиві? Як ремонт карпатської турбази подорожчав на 3 млн грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Схема на нацспротиві? Як ремонт карпатської турбази подорожчав на 3 млн грн
Наразі триває друга спроба реконструювати турбазу
фото з відкритих джерел

У березні 2025 року на території бази «Карпати» розпочали будівельні роботи

Комунальне підприємство Львівської облради «Технічний нагляд» 23 вересня замовило у приватного підприємства «Будпрайм» реконструкцію колиб турбази «Карпати» у селі Кам’янка для базової підготовки населення до нацспротиву. Вартість робіт – 50,83 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наші гроші».

Це вже друга спроба реконструювати турбазу. Попередній тендер на 58,76 млн грн провели у травні 2025 року. Тоді перемогло ТОВ «Елітбудпро», яке виконало робіт на 19,01 млн грн, після чого у березні 2026 року договір розірвали.

У березні 2025 року видання Zaxid.net повідомляло, що на території бази вже розпочали будівельні роботи: знесли близько 20 дерев’яних будиночків та альтанки, а також розібрали споруду біля основного корпусу й почали рити котлован.

Підготовка громадян до національного спротиву – це комплексна система формування необхідних умінь і навичок у громадян для захисту держави в умовах надзвичайної ситуації або воєнного стану. Система базується за територіально-зональним принципом та враховує найкращі практики держав-членів НАТО.

Підготовка є важливим компонентом національного спротиву. Її основною метою є сформувати готовність суспільства до стійкого опору агресору, розвинути патріотичну, оборонну свідомість та надати знання й практичні вміння для захисту України. Підготовка до національного спротиву поділяється на початкову та базову.

До кінця 2027 року мають провести загальнобудівельні роботи модульних будинків, зробити внутрішній водопровід та каналізацію, опалення та вентиляцію, електричні мережі та освітлення, систему пожежної сигналізації. Роботи фінансуються з місцевого бюджету. Цьогоріч передбачено 4,36 млн грн, а у 2027 році – 46,47 млн грн.

Проєкт замовили ФОП Олег Горніковський. Позитивний експертний звіт видало ТОВ «Рембудконсалтінг». Договірна ціна тверда та включає 1,16 млн грн витрат на інфляцію і 837 тис. грн на ризики (суми та ціни наведені з ПДВ).

Журналісти наголошують, що в інформації про ціни на матеріальні ресурси кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм врахували по 200 грн/м. «Укрпровід» продає такий по 80 грн/м, а «Svetum» по 85 грн/м, що у 2,5 раза дешевше.

Схема на нацспротиві? Як ремонт карпатської турбази подорожчав на 3 млн грн фото 1

«Ймовірна переплата на визначених позиціях становить більше 3 млн гривень. Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався», – наголошується у розслідуванні.

До слова, Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради 4 вересня уклало договір із ТОВ «Капрі Топ» на реконструкцію ділянки пляжу «Відрада». Вартість робіт становить 35,45 млн грн. Журналісти виявили понад 2 млн грн потенційної переплати.

Читайте також:

Теги: Львівщина тендер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталуха розповів, як приїхав на підприємство без попередження
Голова Фонду держмайна таємно побував на солеварні і зчинив скандал
10 вересня, 18:33
Стрийська громада зазнала російської атаки у ніч на 13 вересня
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
Затриманим чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні теракту
Затримано чоловіків, які підірвали вибухівку біля ТЦК на Львівщині
18 вересня, 19:26
Інцидент стався під час ранкового богослужіння в одному з храмів Львова
У Львові чоловік напав на священника під час богослужіння
20 вересня, 13:03
Реконструювати мають частину пляжу між бунами №6-Б та №6-В
Реконструкція пляжу в Одесі. Журналісти виявили понад 2 млн грн потенційної переплати
15 вересня, 10:18
Удар мав завадити безперебійному постачанню ударних і розвідувальних БпЛА для українських військових
Затримано агента ФСБ, який наводив ракети на виробництво дронів
25 вересня, 15:10
Учасники заходу обговорили виклики українського мілтеху та перспективи розвитку оборонних технологій
Виробники просять змін в тендерах на зброю: названо головні проблеми
26 вересня, 14:20
Жидачівський районний суд Львівщини постановив, що власник собаки порушив правила утримання домашніх тварин
На Львівщині собака покусав велосипедистку. Суд ухвалив несподіване рішення щодо тварини та її власника
26 вересня, 21:15
29 вересня правоохоронці проводили обшуки у Північному кампусі університету в Дублянах
Львівщина: Університет ветеринарної медицини зробив заяву після обшуків
30 вересня, 16:08

Бізнес

Схема на нацспротиві? Як ремонт карпатської турбази подорожчав на 3 млн грн
Схема на нацспротиві? Як ремонт карпатської турбази подорожчав на 3 млн грн
«Нова пошта» пережила DDoS-атаку (оновлено)
«Нова пошта» пережила DDoS-атаку (оновлено)
Зупинка металургії вдарить по валюті, містах і відбудові: експерт закликав створити окремий фонд підтримки
Зупинка металургії вдарить по валюті, містах і відбудові: експерт закликав створити окремий фонд підтримки
Майже тисяча компаній уперше потрапила до Клубу білого бізнесу
Майже тисяча компаній уперше потрапила до Клубу білого бізнесу
2 жовтня суд має вирішити, чи платитимуть громади мільярдні борги орендарів ТЕЦ
2 жовтня суд має вирішити, чи платитимуть громади мільярдні борги орендарів ТЕЦ
Експорт морем перетворився на смертельну лотерею – BBC про втрати української металургії
Експорт морем перетворився на смертельну лотерею – BBC про втрати української металургії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
69K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua