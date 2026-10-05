Схема на нацспротиві? Як ремонт карпатської турбази подорожчав на 3 млн грн

У березні 2025 року на території бази «Карпати» розпочали будівельні роботи

Комунальне підприємство Львівської облради «Технічний нагляд» 23 вересня замовило у приватного підприємства «Будпрайм» реконструкцію колиб турбази «Карпати» у селі Кам’янка для базової підготовки населення до нацспротиву. Вартість робіт – 50,83 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наші гроші».

Це вже друга спроба реконструювати турбазу. Попередній тендер на 58,76 млн грн провели у травні 2025 року. Тоді перемогло ТОВ «Елітбудпро», яке виконало робіт на 19,01 млн грн, після чого у березні 2026 року договір розірвали.

У березні 2025 року видання Zaxid.net повідомляло, що на території бази вже розпочали будівельні роботи: знесли близько 20 дерев’яних будиночків та альтанки, а також розібрали споруду біля основного корпусу й почали рити котлован.

Підготовка громадян до національного спротиву – це комплексна система формування необхідних умінь і навичок у громадян для захисту держави в умовах надзвичайної ситуації або воєнного стану. Система базується за територіально-зональним принципом та враховує найкращі практики держав-членів НАТО. Підготовка є важливим компонентом національного спротиву. Її основною метою є сформувати готовність суспільства до стійкого опору агресору, розвинути патріотичну, оборонну свідомість та надати знання й практичні вміння для захисту України. Підготовка до національного спротиву поділяється на початкову та базову.

До кінця 2027 року мають провести загальнобудівельні роботи модульних будинків, зробити внутрішній водопровід та каналізацію, опалення та вентиляцію, електричні мережі та освітлення, систему пожежної сигналізації. Роботи фінансуються з місцевого бюджету. Цьогоріч передбачено 4,36 млн грн, а у 2027 році – 46,47 млн грн.

Проєкт замовили ФОП Олег Горніковський. Позитивний експертний звіт видало ТОВ «Рембудконсалтінг». Договірна ціна тверда та включає 1,16 млн грн витрат на інфляцію і 837 тис. грн на ризики (суми та ціни наведені з ПДВ).

Журналісти наголошують, що в інформації про ціни на матеріальні ресурси кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм врахували по 200 грн/м. «Укрпровід» продає такий по 80 грн/м, а «Svetum» по 85 грн/м, що у 2,5 раза дешевше.

«Ймовірна переплата на визначених позиціях становить більше 3 млн гривень. Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався», – наголошується у розслідуванні.

До слова, Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради 4 вересня уклало договір із ТОВ «Капрі Топ» на реконструкцію ділянки пляжу «Відрада». Вартість робіт становить 35,45 млн грн. Журналісти виявили понад 2 млн грн потенційної переплати.