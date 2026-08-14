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Як бізнесу заробляти на різниці цін на електроенергію: рішення від D.Solutions

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Як бізнесу заробляти на різниці цін на електроенергію: рішення від D.Solutions
D.Solutions автоматично керує накопичувачами клієнтів, допомагаючи заробляти на різниці цін на електроенергію
фото: depositphotos.com

Бізнес може заробляти на накопичувачах енергії завдяки управлінню D.Solutions

D.Solutions підключає обладнання клієнтів до енергетичного ринку та автоматично керує його роботою, щоб підприємства могли отримувати дохід від різниці цін на електроенергію та посилили свою енергонезалежність. Про це розповів СЕО D.Solutions Сергій Коваленко в інтерв’ю Forbes Ukraine. 

За його словами, багато компаній уже встановили сонячні електростанції та накопичувачі для резервного живлення, однак не завжди використовують їхні можливості за межами періодів відключень. Наступним етапом розвитку цього ринку стають послуги з управління обладнанням.

«Бізнес поставив сонячну електростанцію, потім батарею і починає думати, як швидше окупити ці інвестиції, коли відключень немає. Ми можемо взяти обладнання в управління, щоб воно приносило підприємству додатковий дохід», – зазначив Сергій Коваленко.

Для цього D.Solutions може підключати об’єкт до ринку через свою агрегуючу групу. Система автоматично заряджає накопичувач у години, коли електроенергія коштує дешевше, та розряджає його під час зростання ціни. Фахівці компанії контролюють роботу обладнання та стежать за можливими відхиленнями.

Наприклад, в один із днів накопичувач клієнта заряджався від сонячної електростанції та мережі за ціною близько 50 коп./кВт·год, а ввечері відпускав електроенергію за ціною понад 10 грн/кВт·год. Різниця між вартістю заряджання та продажу формує дохід підприємства.

«Для підприємства це максимально простий спосіб вийти на енергетичний ринок. Усі операції відбуваються автоматично, а власник обладнання може в будь-який момент змінити пріоритет і залишити заряд для своїх потреб», – пояснив СЕО D.Solutions.

Управління дозволяє поєднати дві функції накопичувача: підтримувати роботу підприємства під час відключень і використовувати коливання ринкових цін у періоди стабільного енергопостачання. Це допомагає скорочувати строк окупності обладнання та підвищувати економічний ефект від інвестицій у власну енергосистему.

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Теги: інвестиції бізнес електроенергія тарифи

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