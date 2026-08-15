Понад 2,7 тис. об’єктів зеленої та розподіленої генерації підключено до мереж ДТЕК за пів року

Цього року ДТЕК уперше приєднав гібридну систему, яка поєднує сонячну електростанцію та когенераційну установку

Найбільше нових об’єктів припадає на сонячну генерацію

За перше півріччя 2026 року до електромереж ДТЕК у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях підключили понад 2,7 тисячі об’єктів зеленої та розподіленої генерації. Кількість нових підключень уже перевищила показник за весь 2024 рік. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«За січень-червень 2026 року до електромереж операторів систем розподілу ДТЕК Мережі у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях підключились понад 2,7 тисячі об’єктів зеленої та розподіленої генерації. Енергетики модернізують мережі, забезпечуючи інтеграцію зеленої та розподіленої генерації та відповідно посилюючи енергетичну стійкість регіонів»

Зазначається, що найбільше нових об’єктів припадає на сонячну генерацію. У січні-червні побутові клієнти підключили 2728 сонячних електростанцій, ще 11 СЕС – юридичні клієнти.

Бізнес також продовжує розвивати розподілену генерацію. За пів року до електромереж ДТЕК приєднали 14 газопоршневих, газотурбінних та когенераційних установок, а також п’ять установок зберігання енергії.

Крім того, цього року ДТЕК уперше приєднав гібридну систему, яка поєднує сонячну електростанцію та когенераційну установку. Таке рішення дозволяє використовувати різні джерела генерації залежно від погоди та інших факторів і підвищувати енергетичну стійкість споживача.

За словами генеральної директорки ДТЕК Мережі Аліни Бондаренко, за шість місяців кількість підключених об’єктів зеленої та розподіленої генерації вже перевищила показник за весь 2024 рік та випередила темпи 2025 року.

«Це свідчить про зростання інтересу клієнтів до забезпечення власної енергетичної стійкості. Водночас кожен новий об’єкт – це ще один крок до децентралізованої енергетики», – зазначила Аліна Бондаренко.