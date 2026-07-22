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Україна та США узгодили експорт бойових дронів для випробувань – ЗМІ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна та США узгодили експорт бойових дронів для випробувань – ЗМІ
Україна та США розширюють співпрацю у сфері безпілотних систем
фото: 14 бригада оперативного призначення імені Івана Богуна

Домовленість може стати першим кроком до спільного виробництва безпілотників у США

Україна та Сполучені Штати підписали двосторонню заяву про наміри, яка передбачає експорт українських бойових безпілотників до США для військових випробувань та оцінки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

За даними видання, документ підписали представники обох держав. Він визначає рамки подальшої співпраці у сфері безпілотних систем та став першою угодою такого типу між Україною і США.

Домовленість створює офіційний механізм для постачання до Сполучених Штатів українських повітряних, наземних і морських дронів. Американські військові зможуть запитувати конкретні платформи для проведення випробувань та оцінювання їхніх можливостей. Водночас ідеться не про оперативне розгортання українських систем у США, а саме про їхнє тестування.

Результати випробувань надалі можуть вплинути на вимоги Пентагону до закупівель безпілотної техніки. Заява про наміри поки що не є контрактом на виробництво або постачання озброєння. Однак її розглядають як перший практичний крок до ширшої оборонно-промислової співпраці між країнами.

У перспективі вона може передбачати спільне виробництво українських бойових безпілотників на території США. Вашингтон прагне отримати швидший доступ до українських розробок, створених і вдосконалених під час повномасштабної війни проти Росії. 

Раніше у The Wall Street Journal розповіли про меморандум щодо спільного виробництва морських дронів Magura у США. Його планують розгорнути на підприємствах в Орегоні та Південній Кароліні, а згодом випускати сотні або навіть тисячі безпілотників щороку. Magura – це безпілотні швидкісні човни, здатні нести до 770 кілограмів корисного навантаження на відстань близько 560 кілометрів. Їх застосовують для ударних місій, протимінних операцій і запуску повітряних дронів.

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Теги: США зброя експорт

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