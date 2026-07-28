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Хто насправді платить за дешеві електрички в Україні: дослідження

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Хто насправді платить за дешеві електрички в Україні: дослідження
Квиток покриває лише 5% собівартості поїздки у міській електричці
фото: Микола Підвезяний/glavcom.uа

4,9 млрд грн компенсацій за пільговиків недоотримала «Укрзалізниця» з 2008 року. Борг Києва з початку 2025 року – близько 32 млн грн

Близько 90% витрат на утримання приміських електричок в Україні роками покривалися не з бюджету і не з кишень пасажирів, а за рахунок вантажного бізнесу «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження Delo.ua.

Через те, що квиток покриває лише 5% собівартості поїздки, а громади майже не повертають кошти за пільговиків, «Укрзалізниця» роками компенсувала збитки електричок доходами від перевезення руди, зерна та металу.

«Тариф покриває близько 5% собівартості, місцеві бюджети компенсують лише частину пільгового складника – приблизно 40% його вартості. Тож близько 90% витрат на приміські перевезення не покривається квитком і компенсацією громад. Саме цю частину закривали вантажними доходами», – пояснює механіку провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірина Коссе.

Однак у 2026 році ця модель дала збій: через втрату вугільної бази Покровська та зростання цін на електроенергію в 2,4 раза сам вантажний сегмент «Укрзалізниці» став збитковим (операційний мінус сягнув 11 млрд грн). Виникла абсурдна конструкція, коли збитковий вантажний бізнес продовжує субсидувати ще збитковіший приміський.

Аби перекрити втрати, з 1 серпня 2026 року тарифи на вантажні перевезення УЗ зростають на 30%. У ЄБА наголошують: це суттєво вдарить по реальному сектору.

Зокрема, для агросектору, за словами аналітика KSE Агроцентру Павла Мартишева, подорожчання становитиме кілька доларів на тонні: Kernel оцінює додаткові витрати у $4,6 на тонну, УКАБ – у $5-7.

«Зараз ми фактично повернулися до відносно низьких світових цін на зерно. Водночас пік вартості добрив припав на весняну посівну кампанію, що вже скоротило маржу аграріїв. У результаті фермери стикаються з подвійним тиском: світові ціни на зерно знижуються, а логістичні витрати зростають», – пояснює Мартишев.

Оскільки ціна на елеваторі формується як світова ціна мінус логістика, весь тягар лягає на фермера, а найвразливішими є виробники пшениці й кукурудзи – культур з дешевою тонною за тієї самої вартості перевезення. За виробництва понад 60 млн тонн зернових сукупні втрати аграрного сектору, за оцінкою KSE, можуть сягнути сотень мільйонів доларів на рік.

Металургійний гігант «АрселорМіттал Кривий Ріг» у травні вже повідомив про вимушену зупинку однієї з двох доменних печей, двох агломашин, рудозбагачувальної фабрики та видобутку руди – через критичний дефіцит сировини і брак потягів для відвантаження продукції.

«Ми змушені констатувати, що ситуація є наслідком не об'єктивних обставин, а радше неналежного планування та розподілення перевезень з боку «Укрзалізниці» – заявив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо, попередивши, що зупинка другої домни матиме катастрофічні наслідки для всього ланцюга створення вартості.

Нагадаємо, точного пасажиропотоку українських приміських електричок наразі не знає ніхто, включно з самою «Укрзалізницею». Через це навіть офіційні цифри збитків цього сегмента є значною мірою лише розрахунковими.

До слова, з 22 липня у столиці змінилася вартість проїзду в міській електричці (Kyiv City Express). Водночас для пасажирів, які регулярно користуються кільцевою електричкою, незабаром запровадять проїзні абонементи, які дозволять заощаджувати на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення.

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Теги: Укрзалізниця тарифи бізнес металургія квиток перевезення

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