Три нафтові гіганти Росії звернулися до Індії за бензином

«Роснефть», «Газпромнефть» і «Лукойл» просять розширити поставки, хоча вільних обсягів в Індії немає

Найбільші нафтові компанії Росії звернулися до індійських нафтопереробних заводів із проханням про додаткові партії бензину після того, як українські удари вивели з ладу значну частину нафтопереробних потужностей країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Індія – найбільший покупець російської нафти, що постачається морським шляхом, тому прагнення Москви забезпечити собі індійський бензин виглядає незвичним розворотом у енергетичній торгівлі двох країн. Це підкреслює масштаб збоїв, спричинених українськими атаками: наразі майже 40% нафтопереробних потужностей Росії навряд чи запрацюють щонайменше два місяці, якщо не станеться нових ударів.

За інформацією джерел агентства, до індійських партнерів – як приватних, так і державних НПЗ – зверталися «Роснефть», «Газпромнефть» і «Лукойл». Якщо домовленості будуть досягнуті, поставки здійснюватимуться через трейдерів.

Джерела на трьох державних нафтопереробних заводах Індії заявили, що росіяни справді зверталися до них із проханням про додаткові обсяги бензину, однак вільних для експорту партій у них немає. Найбільші державні НПЗ Індії – Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp і Hindustan Petroleum Corp – а також три названі російські компанії й міністерство енергетики РФ на запити Reuters не відповіли.

Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі раніше цього місяця заявляв, що індійські компанії не продають пальне Росії напряму, однак не виключав, що Росія могла закуповувати нафтопродукти індійського походження через трейдерів.

Перевантаження в морі

За словами одного з джерел, подальші поставки з Індії можуть надходити до Росії шляхом перевантаження з судна на судно. Якщо українські атаки виведуть з ладу ще більше нафтопереробних потужностей, Москва почне добиватися від Індії й постачань дизельного пального – хоча наразі його запасів достатньо.

Раніше ГУР МО України фіксувало подібну схему за участю індійської компанії Nayara Energy, у якій «Роснефті» належить 49,13% акцій. На початку липня трейдери вже продали Росії бензин виробництва Nayara.

Танкер Agni, завантажений 42 тис. тонн бензину в порту Вадінар компанії Nayara, вийшов у рейс між 18 і 20 червня. Перевантаження вантажу на судно Garnet відбулося біля маяка Даміетта поблизу Єгипту 6–7 липня, повідомила компанія Kpler із посиланням на супутникові знімки. Garnet, за її даними, має прибути до порту Вітіно в Росії орієнтовно 26 липня.

Джерела в судноплавній галузі повідомили ще про один танкер – Varg, який також завантажився бензином у порту Вадінар і прямує до Суецу, де вантаж, ймовірно, перевантажать на інше судно для подальшого відправлення в Росію.

Nayara заперечує

У компанії Nayara Reuters заявили, що не продавали й не планують продавати пальне російським компаніям.

«Nayara Energy незмінно орієнтована на індійський ринок і забезпечення попиту на пальне по всій країні», – йдеться у відповіді компанії на запит агентства. Там додали, що як найбільший приватний оператор заправних мереж країни, компанія має пріоритетом безперебійні поставки на понад 7 тис. власних станцій та іншим каналам збуту, включно з оптовими клієнтами.

Дефіцит пального в Росії, що змусив чиновників у регіонах залучати вчителів і «волонтерів» до чергування на заправках, триває вже кілька місяців і залишається одним із найгостріших економічних наслідків українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі країни-агресора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що паливна криза в Росії дісталася й Москви – бензин зник із багатьох АЗС, а черги утворилися навіть на станціях зі зниженими цінами. На початку липня Росія вперше почала морський імпорт бензину з Індії, і тепер, як з'ясував Reuters, домагається розширення цих поставок.