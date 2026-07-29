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США вшанують сенатора Грема голосуванням за санкції проти Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США вшанують сенатора Грема голосуванням за санкції проти Росії
Президент США Дональд Трамп назвавши Ліндсі Грема «гігантом Сенату Сполучених Штатів»
фото: АР

Сенатори просуватимуть «Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року» саме в день прощання з його автором

Сенат США у вівторок ввечері (за київським часом – уже в середу вранці) розпочне процедурне голосування за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану – у день похорону його автора, сенатора Ліндсі Грема. У Вашингтоні цього ж дня перебуває президент України Володимир Зеленський, який прибув на прощальну церемонію та на зустріч із Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що передбачає законопроєкт

Група республіканських і демократичних сенаторів у вівторок оголосила про домовленість щодо голосування за документ, який тепер офіційно називається «Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року». Законопроєкт передбачає запровадження санкцій проти російських посадовців, а також надає президенту США повноваження встановлювати мита для країн, які продовжують купувати російські енергоносії або допомагають Москві обходити санкції.

Згідно з документом, глава Білого дому зможе запроваджувати мита до 100% на імпорт із країн – великих споживачів російської нафти й газу, серед них Індія, Японія та деякі держави Європейського Союзу. Водночас Трамп матиме право на власний розсуд скасовувати ці обмеження. Порівняно з попередньою редакцією максимальний розмір мит уже зменшили – з 500% до 100%.

Обмеження стосуватимуться:

  • п'яти найбільших імпортерів російської нафти чи газу;
  • п'яти країн, які найбільше допомагають Росії обходити енергетичні санкції;
  • можливостей Ірану фінансувати енергетичний сектор і розбудову озброєнь.

Автори документа заявили, що він має на меті зупинити доходи від закупівель російських нафти й газу, які живлять «військову машину» президента РФ Володимира Путіна.

Позиція демократів і мита

Хоча демократи здебільшого підтримують ідею нових санкцій, повноваження Трампа щодо мит викликають занепокоєння – і в частини сенаторів, і згодом можуть ускладнити проходження законопроєкту через Палату представників, яка відновить роботу у вересні. Помічник одного із сенаторів-демократів зазначив, що представники обох партій мають запитання щодо митної частини документа, однак наразі невідомо, чи наполягатимуть вони на цьому під час голосування, оскільки прагнуть вшанувати пам'ять Грема.

Зеленський у Вашингтоні

Ліндсі Грем був одним із найвпливовіших і найпослідовніших союзників Києва в Конгресі США за чотири роки війни Росії проти України. Того ж дня президент Зеленський узяв участь у церемонії прощання із сенатором у Вашингтоні та зустрівся з Трампом.

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Раніше повідомлялося, що Трамп прогнозував ухвалення законопроєкту, розробленого Гремом і сенатором Річардом Блюменталем ще у 2025 році, і обіцяв підписати його на честь загиблого союзника, доповнивши документ санкціями проти Ірану та – за наполяганням президента США – проти «Хезболли».

«Це не стільки законопроєкт про санкції, скільки масштабні приховані повноваження для президента Трампа запроваджувати нові мита, зокрема проти наших європейських союзників, що вдарить по американських родинах», – заявив представник Демократичної партії у Палаті представників Грегорі Мікс.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після короткочасної раптової хвороби. У вівторок президент США Дональд Трамп виголосив промову на похороні сенатора, назвавши його «гігантом Сенату Сполучених Штатів».

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Теги: санкції Дональд Трамп Сенат США імпорт закон Володимир Зеленський президент законопроєкт обмеження

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