Зміна влади на «Індарі». Журналісти показали, що відбувається на унікальному підприємстві (фото)

Журналісти помітили на упаковках ліків написи російською мовою

На фармацевтичному заводі «Індар» зі скандалом та під наглядом правоохоронців відбулася зміна керівництва. Новий очільник підприємства Ігор Матюнін, який змінив багаторічну керівницю Любов Вишневську, уже зустрівся з колективом та розповів про першочергові плани. Тим часом журналістам показали виробничі склади, готову продукцію та розповіли про контроль якості ліків. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Держава виходить з інсулінової коми? «Індар»: історія хвороби унікального заводу».

Під час екскурсії заводом журналісти поспілкувалися з головою Фонду державного майна Дмитром Наталухою, який провів невелику пресконференцію.

Представникам медіа продемонстрували склади з готовою продукцією та відповіли на запитання щодо контролю якості препаратів. Не обійшлося і без несподіванок: журналісти помітили на упаковках ліків написи російською мовою. Технологи пояснили, що ця продукція призначена для експорту до пострадянських країн Азії.

Новий керівник «Індару» Ігор Матюнін зазначив, що вже познайомився з працівниками та високо оцінив професійність колективу. «Основним пріоритетом є збереження обсягів виробництва, дотримання якості продукції та збереження трудового колективу. Жодних кадрових змін не планується, оскільки люди на своїх місцях справляються зі своїми обов’язками», – зазначив він.

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Завод «Індар» фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Водночас новоспечений голова «Індару» здивувався не дуже високій зарплаті на підприємстві, та пообіцяв переглянути як умови, так і оплату праці.

Конкретних цифр щодо нинішніх обсягів виробництва інсуліну та кількості препаратів, які «Індар» постачає на ринок, Матюнін поки не назвав. Пояснив, що спочатку необхідно забезпечити безперервність виробничого процесу та належну якість продукції.

«Індар» – це українське державне-приватне підприємство фармацевтичної промисловості, розташоване в Києві, яке є національним лідером з виробництва генно-інженерних інсулінів та препаратів для лікування цукрового діабету.

Не планують наразі й змінювати технологічні процеси. Нове керівництво спершу має намір проаналізувати роботу підприємства та зберегти наявні виробничі потужності.

«А далі, звичайно, будемо збільшувати і обсяги виробництва, і ринки збуту, тому що це підприємство має дуже великий потенціал», – заявив новий керівник «Індару».

Нагадаємо, на столичному заводі «Індар», понад 70% акцій якого належать державі, вперше за понад десять років змінили керівництво. 27 жовтня наглядова рада «Індару» ухвалила рішення змінити директора заводу. Новим керівником став Ігор Матюнін.