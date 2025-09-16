«Укрпошта» на межі дефолту? Смілянський відреагував на проєкт держбюджету-2026

Гендиректор компанії спростував чутки про дефолт «Укрпошти», які поширили ЗМІ

У проєкті бюджету на 2026 рік уряд назвав державну «Укрпошту» ризиковою та нібито визнав потребу її докапіталізації. Водночас гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив, що їй не загрожує дефолт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Смілянського.

Гендиректор компанії спростував чутки про дефолт, які поширили ЗМІ. Він назвав джерело цієї інформації – лист Нацбанку за підписом його голови Андрія Пишного, де зазначається, що дефолт і докапіталізація «Укрпошти» – це один із чотирьох ключових ризиків фінансової системи України. Крім того, він прокоментував пропозицію Національного банку закрити ПІН Банк замість того, щоб його передати «Укрпошті».

«Припустімо, що це правда (хоча це неправда), і «Укрпошта» справді потребувала б капіталізації в 826 млн грн, або менше як $20 млн. Фінансова система України настільки слабка, що $20 млн можуть її зруйнувати? Думаю, далі пояснень не треба, чому це просто вигадана історія, аби не дати «Укрпошті» банк», – каже він.

За словами Смілянського, капітал «Укрпошти» на 1 червня 2025 року становив понад 4 млрд грн. «Після того, як НБУ змінив порядок розрахунку капіталу, він став мінус 600 мільйонів. Ще раз: нічого у світі не сталося, лише НБУ змінив розрахунок. І навіть там передбачено час до 1 січня 2026 року, щоб привести капітал у відповідність до нових правил, що ми й зробимо без жодної копійки з державного бюджету», – додав очільник компанії.

Гендиректор компанії наголосив, що операційний прибуток «Укрпошти» за 2024 рік склав понад 650 млн грн. Водночас збиток виник за рахунок курсової різниці та амортизації через значні вкладення в автоматизацію сортування.

«На жаль, НБУ так і не адаптував своє законодавство до реалій, і «Укрпошта» й ломбард регулюються однаково, через що й виникають такі питання. Як переконатися, що історія вигадана? Подивіться на бюджет – там немає жодного рядка на капіталізацію «Укрпошти», – підсумував він.

Нагадаємо, Національний банк звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з листом. У документі регулятор вказав на збитковість і недостатню капіталізацію державної «Укрпошти».

Як відомо, перший банк фінансової інклюзії в Україні має бути створено на базі АТ «Укрпошта», для чого раніше рішенням уряду до Міністерства розвитку громад та територій з подальшою передачею «Укрпошті» було передано акції Першого інвестиційного банку. Його головним завданням пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення).

До речі, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський оприлюднив у Facebook дані про свої доходи й видатки за 2024 рік. За його словами, минулого року він отримав зарплату та доплату 15% за роботу з державною таємницею – 11,72 млн грн до податків, або в середньому 970 тис. грн на місяць.