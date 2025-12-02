Схеми продовжують діяти: Гетманцев оцінив роботу БЕБ

«На жаль, основні схеми які діяли, вони продовжують діяти», заявив Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що БЕБ має прискоритись та довести до логічного завершення кримінальні провадження, які давно розслідуються у Бюро, адже тіньові схеми в економіці продовжують працювати. Про це нардеп заявив у своєму інтерв'ю виданню «Українські новини».

Зокрема, відповідаючи на питання щодо результатів роботи нового очільника Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського, Гетманцев зазначив: «Ми бачимо, що, на жаль, основні схеми які діяли, вони продовжують діяти. Але можливо ще недостатньо часу для результатів. Можливо скоро почуємо про якісь перемоги. Мені хотілося б, аби БЕБ прискорилося, хоча б довівши до кінця безліч тих кримінальних справ, які були розпочаті, але успішно «продані» попереднім керівництвом».

Серед найбільш показових кейсів, про які згадав Гетманцев, ухилення від сплати податків мережею з продажу електроніки «Ябко».

«Більше року тому весь ланцюг злочину був задокументований. Пройшли обшуки. Потім справа була зам'ята і тіньова мережа продовжує розвиватися, продаючи контрабанду. Що заважає керівництву БЕБ реанімувати старі справи і навести лад на ринку? Яких, за класиком, не вистачає реформ? Але питання скоріше риторичне», – сказав депутат.

Нагадаємо, раніше Директор БЕБ Олександр Цивінський заявив, що Бюро рішуче реагуватиме на незаконні схеми у сфері ритейлу електроніки та пообіцяв створити рівні умови для бізнесу. Згодом в Бюро запустили телеграм-бот для повідомлень про порушення на ринку техніки. Однак через місяць інформацію про кількість звернень, які були отримані з його допомогою, та результати їх розгляду у БЕБ надати відмовились.

Як повідомляло видання раніше, з моменту призначення на посаду нового керівника Бюро економічної безпеки, сума відшкодувань у кримінальних провадженнях БЕБ зменшилась вдвічі.