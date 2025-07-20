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Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу
Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист, запевнила прем'єрка
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці, а також буде посилено контроль за законністю слідчих дій

Уряд разом із силовими структурами готуються запровадити річний мораторій на перевірки бізнесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським – його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу», – заявила прем’єрка.

За словами Свириденко, також уже розпочато аудит кримінальних справ проти бізнесу.

«Пріоритет – закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня», – написала вона.

Свириденко додала, що паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці, а також буде посилено контроль за законністю слідчих дій.

«Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ», – зазначила прем'єрка.

Вона також повідомила, що наступного тижня планується запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.

«Це – підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення уряду. Проєкт координують Михайло Федоров і Денис Шмигаль», – написала вона.

Крім того, Свириденко анонсувала запуск експериментального проєкту «Проєктуй і будуй», який дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру.

«Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – «під ключ». Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм. Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Проєкт триватиме 2 роки – на контролі в Олексій Кулеба та його команди, а також Агентства відновлення», – розповіла вона.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Також Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Крім того, Милованов назвав три причини, чому треба поважати нову прем’єрку. 

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Теги: Олексій Кулеба аудит Денис Шмигаль Михайло Федоров житло держава бізнес

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