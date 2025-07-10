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«Цифри шокують». Гетманцев розповів, хто отримує найбільші пенсії в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Цифри шокують». Гетманцев розповів, хто отримує найбільші пенсії в Україні
Більша частина пенсіонерів отримує менше ніж 5 тис. грн пенсії
фото з відкритих джерел

Найбільша суддівська пенсія становить 390 тис. грн

Середня пенсія по Україні становить 5,8 тис. грн, а 62,3% пенсіонерів отримують менше ніж 5 тис. грн. Водночас середня пенсійна виплата суддям становить понад 100 тис. грн.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Данила Гетманцева.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики оприлюднив 20 найбільших пенсій по різних категоріях спецпенсіонерів. За його словами, середній розмір пенсійної виплати суддям становить 107 тис. грн, прокурорам – 23,6 тис. грн, народним депутатам – 19,5 тис. грн.

Найбільша суддівська пенсія становить 390 тис. грн, а умовну двадцятку у цій категорії замикає пенсія розміром майже 320 тис. грн. Найвищі пенсії прокурорів становлять від 119 тис. до 219 тис. грн.

Серед народних депутатів лише один отримує 245,9 тис. грн пенсії, решта – від 21,8 тис. грн до 59,8 тис. грн. Тим часом у шахтарів максимальна пенсія становить 29 тис. грн.

«Цифри шокують». Гетманцев розповів, хто отримує найбільші пенсії в Україні фото 1
«Цифри шокують». Гетманцев розповів, хто отримує найбільші пенсії в Україні фото 2
«Цифри шокують». Гетманцев розповів, хто отримує найбільші пенсії в Україні фото 3
«Цифри шокують». Гетманцев розповів, хто отримує найбільші пенсії в Україні фото 4

Нагадаємо, У 2025 році в Україні підвищення пенсій торкнеться лише тих, хто досяг встановленого вікового порогу. Йдеться про доплати за вік, на які може претендувати більшість пенсіонерів. Граничний розмір такої надбавки становить 570 грн.

Як повідомлялося, встановлені законом розміри прожиткового мінімуму в Україні сильно відрізняються від його фактичного рівня, цей показник необхідно реформувати. Тому Україна може відмовитися від показника, який є основою для розмірів соціальних виплат.

До слова, в Україні запустили новий важливий сервіс для пенсіонерів. У ньому міститься інформація про терміни проходження ідентифікації громадян.

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Теги: пенсіонери Данило Гетманцев пенсія

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