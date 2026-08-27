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Акції одного з найбільших банків Росії впали до історичного мінімуму

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Акції одного з найбільших банків Росії впали до історичного мінімуму
ВТБ банк втратив майже половину вартості акцій від початку року
фото: росЗМІ

ВТБ уперше опустився нижче номінальної вартості акцій, а додатковим ризиком для банку стали проблеми Wildberries та Ozon після серії атак

Акції російського державного банку ВТБ впали до найнижчого рівня за всю історію торгів. Вартість паперів другого за розміром активів банку РФ уперше опустилася нижче їхньої номінальної вартості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За підсумками торгів у середу акції ВТБ подешевшали на 3% та опустилися до 49,86 рубля за одиницю. Від початку серпня падіння становить 11%, а від початку 2026 року – вже 45%.

Ще масштабнішими є втрати на довгій дистанції. Порівняно з піковими показниками 2015 року ВТБ втратив 88% ринкової капіталізації, або близько 4,7 трлн рублів.

Наразі банк, активи якого становлять 35 трлн рублів, а обсяг коштів фізичних осіб на рахунках – 8,5 трлн рублів, оцінюється ринком лише у 646 млрд рублів, або приблизно $7,7 млрд. Таким чином, ринкова вартість одного з найбільших банків Росії зараз приблизно втричі менша за вартість виробника популярних іграшок «Лабубу».

Ситуацію для ВТБ ускладнюють його фінансові зв'язки з Wildberries та Ozon, логістична інфраструктура яких останнім часом зазнала серії ударів.

Наприкінці травня ВТБ оголосив про стратегічне партнерство з Wildberries. Уже через декілька місяців великі логістичні центри маркетплейсу почали зазнавати атак. За наведеними даними, компанія втратила третину складських потужностей, а прямі збитки сягнули кількох сотень мільярдів рублів.

Фінансові ризики для ВТБ пов'язані й з Ozon. Банк отримав пакет акцій маркетплейсу в заставу під кредит АФК «Система», яка володіє великою часткою в компанії.

Водночас акції самого Ozon від початку літа подешевшали на 45%. Аналітики ІФК «Солід Інвестиції» допускають, що ВТБ може бути змушений розширити кредитну лінію для постраждалої компанії.

Проблеми російського держбанку, однак, не обмежуються ситуацією навколо маркетплейсів. Ще торік частка проблемних активів на балансі ВТБ зросла у півтора раза – до 14,2%. Цей показник приблизно на третину перевищує середній рівень у банківській системі Росії.

Перше півріччя 2026 року ВТБ завершив зі скороченням прибутку на 20% – до 225,2 млрд рублів. У другому кварталі падіння прискорилося до 34%.

За звітністю МСФЗ, банку також довелося майже на третину збільшити резерви під проблемні кредити – до 66,5 млрд рублів за квартал. Водночас запас вільного капіталу скоротився до 10,7% за допустимого порогу у 10%.

На тлі погіршення фінансових показників керівництво ВТБ вирішило скорочувати витрати. Наприкінці липня заступник голови правління банку Дмитро П'янов анонсував звільнення 10% співробітників головного офісу.

Нагадаємо, 24 серпня різко впали й акції російського маркетплейсу Ozon на тлі серії ударів по його логістичних об'єктах у різних регіонах РФ. У певний момент падіння перевищило 25%, через що Московська біржа запустила дискретний аукціон.

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Теги: росія акція ціни банк гроші дрон

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