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НБУ перевіряє банки після внесення 150 млн грн застави за Галущенка

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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НБУ перевіряє банки після внесення 150 млн грн застави за Галущенка
Регулятор уже розпочав окрему перевірку державного «Сенс Банку» через операції, пов'язані із заставою
колаж: glavcom.ua

Регулятор з'ясовує, чи дотримувалися фінустанови вимог моніторингу під час переказів коштів на рахунок Вищого антикорупційного суду

 

Національний банк України розпочав позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, пов'язаних із внесенням 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву НБУ.

Перевірки інших банків регулятор розпочав 24 серпня. НБУ хоче з'ясувати, чи банки дотримувалися правил під час проведення операцій із коштами, які зрештою були перераховані на рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави.

У Нацбанку не повідомили, скільки саме банків перевірятимуть і про які фінустанови йдеться. Водночас раніше регулятор уже розпочав окрему перевірку державного «Сенс Банку» через операції, пов'язані із заставою.

Що перевірятиме НБУ

Насамперед регулятор хоче встановити, звідки надходили гроші, як вони проходили через банківську систему та чи не було під час цих операцій порушень. Йдеться про перевірку дотримання банками правил фінансового контролю. Простими словами, НБУ з'ясовує, чи банки належним чином перевіряли операції своїх клієнтів і походження коштів.

При цьому сам факт перевірки не означає, що банк уже визнали винним у порушенні. Остаточні висновки регулятор зробить після завершення перевірок. Окремо НБУ перевіряє «Сенс Банк». Регулятор, зокрема, з'ясовує обставини можливого втручання в автоматизовану систему банку під час проведення операцій із заставою, а також перевіряє дотримання банком правил фінансового контролю.

Що відомо про 150 млн грн застави

29 червня за Германа Галущенка внесли 150 млн грн застави. Гроші перерахували на рахунок Вищого антикорупційного суду. Ця історія пов'язана з розслідуванням НАБУ та САП. За версією слідства, йдеться про схему, під час якої 150 млн грн готівки могли намагатися легалізувати через рахунки компаній, щоб у подальшому використати ці кошти для внесення застави.

Антикорупційні органи також перевіряють обставини проходження цих грошей через банківську систему. Саме тому НБУ тепер перевіряє не лише «Сенс Банк», а й інші банки, які могли обслуговувати клієнтів, пов'язаних із переказами коштів. Варто нагадати, що прокурор САП Віталій Рибалкін заявив, що фігуранти операції «Форест Гамп» легалізували через державний «Сенс банк» понад 83 млн грн для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. Про це він зауважив із зали суду, де голові правління «Сенс банку» Олексію Ступаку обирають запобіжний захід.

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Теги: Герман Галущенко банк корупція

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