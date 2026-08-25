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Змінився склад наглядової ради Sense bank після оприлюднення матеріалів НАБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Змінився склад наглядової ради Sense bank після оприлюднення матеріалів НАБУ
Петер Новак має понад 25 років досвіду у сфері ІТ та операційної діяльності, зокрема у банківському секторі
фото: Sense bank

До складу ради АТ «Сенс банк» приєднався новий незалежний член

Відбулися зміни у складі наглядової ради Sense bank у межах оновлення корпоративного управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

22 серпня за рішенням Кабміну Микола Гладишенко, член наглядової ради банку, припинив свої повноваження. 24 серпня до складу ради АТ «Сенс банк» приєднався новий незалежний член – Петер Новак. 

Зазначається, що Петер Новак має понад 25 років досвіду у сфері ІТ та операційної діяльності, зокрема у банківському секторі. У 2007-2010 роках був членом правління, COO та CIO Tatra Banka у Словаччині. У 2011-2014 роках обіймав посаду керуючого директора у Raiffeisen Bank International (Відень), відповідаючи за міжнародні операції та ІТ. Також входив до наглядових рад банків групи Raiffeisen у Чехії, Румунії та Угорщині. Надалі входив до складу правління в словацьких банках: VUB Banka (2014-2019, COO) та Prima Banka (2019-2023, CIO). 

«Міжнародний банківський досвід нового незалежного члена посилить Наглядову раду АТ «Сенс Банк» та сприятиме подальшому розвитку корпоративного управління і підготовці банку до приватизації. Про наступні призначення в складі наглядової ради банк повідомлятиме на своїх офіційних ресурсах», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 серпня правоохоронці провели слідчі дії у головному офісі Sense bank. Вони відбувалися на тлі розслідування Національного антикорупційного бюро України у межах спецоперації «Форест Гамп».

Того ж дня Кабінет міністрів відсторонив керівництво Sense bank. Йшлося про голову правління банку Дмитра Кузьміна та голову наглядової ради Миколу Гладишенка. Уряд доручив Міністерству фінансів невідкладно вжити заходів для забезпечення стабільної роботи державного банку. 

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Теги: банк

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