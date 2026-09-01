«Мамо, дай 100 гривень»: Monobank запустив нову функцію для дітей

Дитина може вказати необхідну суму та додати коментар із поясненням, на що їй потрібні кошти

У дитячому застосунку monobank з’явилася нова функція, яка дозволяє дітям самостійно просити у батьків кишенькові гроші. Про нововведення повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, пише «Главком».

У застосунку додали кнопку «Попросити гроші у батьків». Дитина може вказати необхідну суму та додати коментар із поясненням, на що їй потрібні кошти. Після цього батькам надходить push-сповіщення із запитом. Вони можуть самостійно вирішити, чи переказувати гроші дитині, чи відхилити прохання.

Розробники передбачили обмеження, щоб діти не могли надсилати батькам необмежену кількість запитів. На розгляд кожного звернення відводиться 24 години, а протягом дня дитина може надіслати не більш як п'ять запитів.

Функція «Попросити гроші у батьків» у застосунку фото: Monobank

Нова функція доступна в межах дитячої картки monobank, яка призначена для користувачів віком до 14 років. Батьки при цьому можуть контролювати витрати дитини, встановлювати ліміти на окремі категорії покупок та зняття готівки.

Тепер замість особистого прохання «мамо, дай 100 гривень» дитина тепер може просто надіслати батькам запит через застосунок, а рішення про переказ коштів залишається за дорослими.

Варто нагадати, що у роботі іншого мобільного застосунку, а саме «Резерв+» стався масштабний збій. Користувачі повідомляють, що не можуть увійти в застосунок та скористатися його функціями.